Bentley объявила название первого электрокара

Название для новой модели позаимствовано у природной достопримечательности Эль-Торкаль-де-Антекера в испанской Андалусии. Это примечательный ландшафт, сложенный из известняковых образований. В то же время Bentley видит в этом слове ассоциации с латинским torquere, что означает «вращать» — от него произошло современное английское слово torque («крутящий момент»). Опубликовано и первое фото серийной модели, изображающее фрагмент крышки багажника с элементами светотехники.

Bentley характеризует Torcal как совершенно новую модель и очередной виток эволюции бренда. Руководитель компании Франк-Штефан Валлизер заявил, что Torcal, возможно, является самым продуманным Bentley в истории. Это описание косвенно подтверждает версию об электрокаре.

Ранее предполагалось, что первый электрокар Bentley получит название Barnato в честь одного из руководителей компании. Его уже не раз замечали на тестах: появлялись уже и изображения интерьера, некоторые детали которого позаимствованы у Porsche Cayenne. Bentley первоначально планировала выпустить до пяти электромобилей, но позже отказалась от этого плана.