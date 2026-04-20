Авто.ру даст возможность послушать автомобиль перед покупкой

Авто.ру внедряет возможность послушать звуки мотора и других систем автомобиля. Опросы показали, что при выборе машины покупатели обращают внимание на то, как звучат указатели поворота, работающий парктроник или система, предупреждающая о закрытии багажника. Теперь все эти звуки можно найти в соответствующем разделе в карточке модели в Каталоге Авто.ру.
- «В ходе интервью с потребителями мы заметили, что пользователи рассказывали, что ищут в видеообзорах автомобилей эпизоды со звуками салона. Из этого открытия появилась идея прорастить такую возможность внутри нашей платформы», — рассказал Вадим Кохтев, менеджер продукта Авто.ру.
- Теперь каждый день специалисты сервиса пополняют коллекцию, которая охватывает уже почти все новые модели, представленные у официальных дилеров. У пользователей же есть возможность поучаствовать в проекте по составлению библиотеки звуков, записав короткое видео или просто аудио и загрузив их в специальную форму. После модерации и проверки на соответствие категории звук будет добавлен в общую коллекцию.
Ранее в этом месяце сообщалось, что отчёты на Авто.ру дополнят информацией об авариях и угонах, которую предоставит Национальная страховая информационная система (НСИС). НСИС проверит и дополнит отчёты собственными сведениями о наличии ДТП и степени повреждения в авариях, о факте угона или полной утраты при наличии полиса каско, количестве владельцев, использовании автомобиля в такси, а также о фактическом регионе эксплуатации. Также появятся сведения о составленных европротоколах, можно будет узнать, какую сумму выплаты установила страховая компания и состоялась ли выплата.
Подождите
Объявления загружаются
Удобная функция?
Подождите
Новости загружаются