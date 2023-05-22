Где находится редуктор в автомобиле

Чтобы не повредить важный для машины узел, необходимо понимать, где установлен и как выглядит редуктор. Его расположение зависит от типа привода автомобиля. На переднеприводных моделях он обычно интегрирован в коробку передач, на заднеприводных — установлен на задней оси, а в полноприводных присутствуют оба редуктора, соединённые карданным валом с раздаточной коробкой. Соответственно, мы видим только отдельные (не интегрированные узлы): обычно их трудно с чем-то перепутать, потому что именно с ними соединяются вращающиеся валы под днищем автомобиля.

Таким образом, в общих чертах, уязвимыми местами при движении по пересечённой местности являются картеры КПП или раздаточной коробки и мосты. Признаками, указывающими на возможные проблемы с редукторами, можно назвать:

шум со стороны заднего моста или в области коробки передач во время движения;

увеличение шума при разгоне или замедлении;

стуки при начале движения.

Игнорировать подобные симптомы не стоит, поскольку в авто редуктор — узел достаточно сложный, а потому дорогой. Кроме того, если затянуть с ремонтом, то он может потянуть за собой проблемы в других агрегатах, что увеличит стоимость устранения неисправностей.

У внедорожников, помимо привычных, в трансмиссии могут присутствовать бортовые (колёсные) редукторы. Что делает редуктор в этом случае? Он служит для увеличения дорожного просвета за счет того, что ось вращения колеса оказывается ниже оси привода. Встречаются такие решения в серийных моделях нечасто, и если на вашу машину установлены бортовые редукторы, то вы об этом точно будете знать.