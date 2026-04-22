Автомобили локальной сборки заняли 59% авторынка РФ

Рыночная доля машин, собранных внутри России, по итогам I квартала увеличилась и достигла 59%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина. На этом фоне фиксируется перераспределение рынка: сокращается присутствие марки Lada и китайских брендов.
- По итогам мартовских продаж в РФ рыночная доля Lada сократилась в годовом выражении с 32% до 24%, при этом прочие отечественные бренды заняли 15% рынка против 5% год назад. На машины китайских марок пришлось 41% вместо прежних 54%.
- Традиционные бренды также увеличивают своё присутствие. Доля корейских и японских марок выросла с 3% до 8%, европейских — с тех же 3% до 7%.
- По мнению Дмитрия Ярыгина, имеются предпосылки к дальнейшему увеличению рыночной доли автомобилей российского производства.
Ранее сообщалось, что в России стали больше продавать автомобилей китайских брендов, собранных на территории страны. В численном выражении спрос на них за I квартал 2026 года вырос почти в полтора раза.
