Оставить коммент

Гибридный Lamborghini для гонок на выносливость: первое фото

Спорткары Audi RS 4 и RS 5 получили пакеты Competition и Competition Plus. И стали гораздо быстрее

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Audi объявила о появлении у купе RS 5 и универсала RS 4 новых опциональных пакетов под названием Competition и Competition Plus. Они включают в себя доработки подвески, трансмиссии и выхлопной системы. Двигатель этих моделей остался прежним, но модернизация позволила сократить время ускорения до 100 км/ч на 0,1–0,2 секунды.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Пакет Competition включает в себя новый софт для коробки передач. С этой программой управления переключения становятся быстрее, а разница между различными режимами работы — заметнее. Изменена логика работы заднего дифференциала. Кроме того, в пакет включены углерод-керамические тормоза, уменьшающие тормозной путь со скорости 100 км/ч примерно на два метра.
  • Для пакета Competition компания разработала новую выхлопную систему, делающую звучание двигателя более эмоциональным. Она сопровождается удалением части шумоизоляции моторного щита общим весом около восьми килограммов. Наконец, такие Audi RS по умолчанию оснастят адаптивными амортизаторами и шинами Pirelli P Zero Corsa.
1/4
  • Спорткары с пакетом Competition станут динамичнее не только на прямой, но и на кольце. Audi RS 4 теперь ускоряется до 100 км/ч за 3,9 секунды (на 0,2 секунды быстрее стандартной), RS 5 стала быстрее на 0,1 секунды и проделает то же самое за 3,8 секунды. Ограничитель максимальной скорости сдвинут на 290 км/ч. Мотор остался прежним — это 2,9-литровый V6 с отдачей 450 л.с. и 600 Нм.
  • Competition Plus это прежде всего новые, более жёсткие пружины и стабилизаторы, а также амортизаторы с механической регулировкой по трём параметрам как дополнение к базовому пакету. Такая подвеска уменьшает дорожный просвет на 10 миллиметров по умолчанию, ещё столько же можно убрать за счёт регулировок. 
  • Цена пакета Competition — от 7 875 евро, пакет Competition Plus оценён в 11 875 евро, тогда как стоимость стандартных спорткаров стартует с 86 тысяч евро. Приём заказов уже открыт.

В октябре на продажу выставляли четырёхдверную версию Audi RS4, выпущенную 15 лет назад. Автомобиль называли «самым новым» подержанным седаном RS4 в мире благодаря пробегу всего в 349 километров. Заплатили за «капсулу времени» 65 250 фунтов (81,5 тысячи долларов).

Заказали бы для своего автомобиля такие опции?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании