Аренда Maybach на ПМЭФ обойдётся по цене новой «Весты»

Аренда самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году обойдётся в 42 900 рублей в час. Однако минимальный срок аренды — три дня по 14 часов, то есть сумма составит от 1,8 миллиона рублей, пишет «РИА Новости». Это сопоставимо с ценой седана Lada Vesta в средней комплектации с 1,8-литровым мотором.
- Наиболее роскошным автомобилем для аренды на ПМЭФ, который пройдёт с 3 по 6 июня, станет Mercedes-Benz Maybach W223. В стоимость входят услуги водителя, аккредитация машины с правом парковки на площадке форума, расходы на заправку и мойку, а также дезинфекция автомобиля и круглосуточная связь с диспетчером.
- Также для аренды предлагаются другие автомобили, в том числе легковушки, минивэны и микроавтобусы. Дешевле всего обойдётся прокат машины класса «Комфорт»: один час стоит 6700 рублей.
В рамках ПМЭФ будет представлено несколько автомобильных новинок, в том числе модернизированная версия Lada Niva Legend с 1,8-литровым двигателем и седан Senat 900 на базе Hongqi H9.
