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Американскому рэперу построили пикап Rolls-Royce в стиле ландоле от Maybach

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Американский рэпер Lil Uzi Vert поделился фотографиями построенного по его спецзаказу Rolls-Royce Vert Edition. Как пишет The Drive, базируется машина на кроссовере Cullinan, а внешне больше всего напоминает ландоле, выпускавшиеся Mercedes-Maybach в начале 2010-х. Кроме того, в силу особенностей конструкции новый «Роллс» частично напоминает пикап.

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  • Насколько можно судить по фото, Cullinan полностью лишился крыши — не видно даже намёков на возможное применение раскладного мягкого верха. Кроме того, кроссоверу переосмыслили заднюю часть, ликвидировав боковые кузовные панели и дверь багажника. Теперь имеется прямой доступ к грузовому отсеку.
  • Ассоциаций с пикапом добавляет сохранившаяся неизменной нижняя часть пятой двери Cullinan, которая штатно способна откидываться вниз.
  • Часть багажника занята отделанным кожей кастомным ящиком, в котором скрыты детали аудиосистемы на компонентах JL Audio. Фирменная статуэтка «Дух экстаза» инкрустирована бриллиантами.
  • На счету Lil Uzi Vert (настоящее имя Саймир Бизил Вудс) несколько платиновых релизов и номинация на «Грэмми», но известен он главным образом тем, что вживил в лоб розовый бриллиант на 10 карат.

В 2021 году тюнеры построили ещё один необычный Rolls-Royce для музыканта. Поп-исполнитель Джастин Бибер заказал серийную версию одного из официальных концептов британской компании — дизайн купе Wraith изменён таким образом, что кажется, будто автомобиль парит над асфальтом.

Как вам идея такого тюнинга Cullinan?

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