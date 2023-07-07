Американскому рэперу построили пикап Rolls-Royce в стиле ландоле от Maybach

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Rolls-Royce показал Cullinan Blue Shadow с титановой статуэткой «Дух экстаза» и ультрароскошным салоном
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Американский рэпер Lil Uzi Vert поделился фотографиями построенного по его спецзаказу Rolls-Royce Vert Edition. Как пишет The Drive, базируется машина на кроссовере Cullinan, а внешне больше всего напоминает ландоле, выпускавшиеся Mercedes-Maybach в начале 2010-х. Кроме того, в силу особенностей конструкции новый «Роллс» частично напоминает пикап.
В 2021 году тюнеры построили ещё один необычный Rolls-Royce для музыканта. Поп-исполнитель Джастин Бибер заказал серийную версию одного из официальных концептов британской компании — дизайн купе Wraith изменён таким образом, что кажется, будто автомобиль парит над асфальтом.
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