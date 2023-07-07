Американскому рэперу построили пикап Rolls-Royce в стиле ландоле от Maybach

Американский рэпер Lil Uzi Vert поделился фотографиями построенного по его спецзаказу Rolls-Royce Vert Edition. Как пишет The Drive, базируется машина на кроссовере Cullinan, а внешне больше всего напоминает ландоле, выпускавшиеся Mercedes-Maybach в начале 2010-х. Кроме того, в силу особенностей конструкции новый «Роллс» частично напоминает пикап.