Американец обменял редкую Audi R8 на коллекцию карточек с покемонами

Житель США Джефф Притчетт осуществил необычную сделку: обменял свою Audi R8 на карточки с покемонами. За немецкий спорткар в редком исполнении он получил два набора карточек, которые оцениваются в 75 000 и 65 000 долларов (в сумме — 140 000).
- О сделке написал в Facebook* сам Притчетт. Весь полученный им «картон» относится к эпохе Sun & Moon, названной в честь одноимённых ролевых видеоигр. Такие карточки выпускались с 2017 по 2019 год, больше их не делают, поэтому цены в фанатском сообществе постепенно растут.
- В комментариях к посту мужчина поделился подробностями о своей бывшей Audi R8. Это редкий экземпляр 2012 года — модель R8 V10 Exclusive Selection Edition, всего было выпущено 30 таких машин. Купе оснащено 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 525 л.с., 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом quattro.
- Версия Exclusive Selection Edition отличается белым цветом кузова Ibis White и элементами отделки Brilliant Black, включая боковые накладки, наружные зеркала и окантовку заднего номера. В комплектацию также входят 19-дюймовые двухцветные диски и углепластиковые накладки в салоне.
- Притчетт не уточнил состояния автомобиля и пробег, что не позволяет оценить его рыночную цену. В последнее время на портале Сars&Bids зарегистрировали несколько сделок по продаже Audi R8 V10 2012 года с пробегом от 40 до 80 тысяч километров, суммы варьируются от 120 до 140 тысяч долларов.
- Комментаторы позитивно оценили такую сделку. Один из них отметил, что Джефф обменял пассив, который в перспективе будет только обесцениваться, на волатильный актив, который с высокой вероятностью будет дорожать.
Накануне стало известно о необычном применении элементов одного из известнейших Ford Mustang: часовая фирма REC Watches собрала хронограф Bullitt 558 DNA Edition за 4,5 тысячи долларов. Частично он сделан из металла автомобиля-киногероя, снимавшегося в «Детективе Буллитте».
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
Правильно поступил американец?
Да, машина наверняка будет только дешеветь, а эти карточки — дорожать
Может, и правильно, но у меня в голове это не укладывается
Подождите
Новости загружаются