60-летний VW T1 популярного музыканта хотят продать за 5 миллионов рублей

С молотка пустят редкую модификацию Double-Door Sundial Camper с двустворчатыми дверями с обеих сторон, которая изначально поставлялась на рынок США. Кемпер оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 43 л.с. и 4-ступенчатой «механикой».

Кемпер пережил полную профессиональную реставрацию кузова и агрегатов, в ходе которой была сохранена оригинальная конфигурация жилого модуля Sundial. Он оборудован раскладывающимся спальным местом, деревянными шкафами и походной кухней.