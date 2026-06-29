60-летний VW T1 популярного музыканта хотят продать за 5 миллионов рублей

На аукцион Iconic Auctioneers выставлен редкий экземпляр минивэна Volkswagen Type 2 T1 Camper 1966 года выпуска, ранее принадлежавший участнику известной британской поп-группы Take That Говарду Дональду. Организаторы торгов рассчитывают выручить за классический автомобиль от 45 000 до 55 000 фунтов стерлингов (примерно 4,6–5,6 миллиона рублей).
- С молотка пустят редкую модификацию Double-Door Sundial Camper с двустворчатыми дверями с обеих сторон, которая изначально поставлялась на рынок США. Кемпер оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 43 л.с. и 4-ступенчатой «механикой».
- Кемпер пережил полную профессиональную реставрацию кузова и агрегатов, в ходе которой была сохранена оригинальная конфигурация жилого модуля Sundial. Он оборудован раскладывающимся спальным местом, деревянными шкафами и походной кухней.
- Говард Дональд, являющийся известным коллекционером раритетных автомобилей и участником исторических гонок, владел этим минивэном последние несколько лет. Он обслуживал авто у специалистов по классическим моделям Volkswagen.
- Торги пройдут в рамках специального аукциона в Сильверстоуне, где эксперты ожидают высокий интерес со стороны как поклонников музыкального коллектива, так и профессиональных коллекционеров винтажной немецкой техники.
В мае на аукцион выставляли отреставрированный 60-летний кемпер на шасси Chevrolet. Машина частично отреставрирована и получила некоторое современное оборудование. За неё удалось выручить 61 020 долларов (4 740 000 рублей).
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Купили бы вы отреставрированный Volkswagen T1 1966 года за 5 миллионов рублей?
Да, это легендарная классика и отличная инвестиция
Нет, за эти деньги лучше купить современное авто
Только если бы я был безумным фанатом группы Take That
Красиво, но практического смысла в таком автомобиле в 2026 году нет
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