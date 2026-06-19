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Видео про Changan Deepal
G318
241 новых
4 с пробегом
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Как Tank, но без рамы? Первый тест диковинного Deepal G318
17:48
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