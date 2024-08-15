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Тесты про SWM G05
Pro
4,5
4 отзыва
163 новых
57 с пробегом
Технические характеристики
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Тест кроссвэна SWM G05 Pro — ещё одной альтернативы Ларгусу российской сборки
3
11
15 августа 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
SWM
G05 Pro
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