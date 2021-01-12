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Тесты про Opel Grandland
X
4,8
4 отзыва
51 с пробегом
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Первая сотня. Все плюсы и минусы Opel Grandland X: подробный тест
16
12 января 2021
Тесты
Свободная касса: Opel Grandland X против Toyota RAV4 и Nissan X-Trail
18
10 декабря 2020
Тесты
Помнишь меня? Тестируем Opel Grandland X на российских дорогах
16
1 сентября 2020
Тесты
Львы и молнии: тест кроссовера Grandland X, с которым Opel вернулся в Россию
6
15 января 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Opel
Grandland X
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