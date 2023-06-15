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Первый тест IKCO Tara — недорогого седана из Ирана, который заменит Rio и Solaris
22
15 июня 2023
Тесты
Обзор Iran Khodro Tara — иранского седана по цене Lada Vesta
1
2
8 декабря 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Iran Khodro
Tara
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