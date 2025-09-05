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Новости про ГАЗ 3102
«Волга»
3,9
55 отзывов
193 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Volga Siber
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Видео
Редчайшую «Волгу» из Бельгии оценили в 3,2 миллиона рублей
9
43
5 сентября 2025
Новости
На Авто.ру продают бронированную «Волгу» с мотором Toyota
2
10
21 марта 2025
Новости
В столичном каршеринге появятся прокачанные «Волги»
1
26 августа 2024
Новости
Списанную чиновничью «Волгу» продали за 8 миллионов на аукционе — всё из-за «красивых» номеров
1
4
31 мая 2024
Новости
В Москве продают ГАЗ-3102 «Волга» из последних выпусков за 4 миллиона рублей
1
2
27 октября 2023
Новости
«Директорскую» «Волгу» в состоянии новой продают на Авто.ру
4
12 января 2022
Новости
В Тольятти продают «Волгу» за 8 миллионов рублей. Она не редкая и не старая
51
9 июля 2021
Новости
22-летнюю «Волгу» в состоянии новой выставили на продажу
12
12 июня 2021
Новости
Почти «капсула времени»: в продаже появилась «Волга» ГАЗ-3102 с мизерным пробегом
1
21
13 марта 2021
Новости
Необычную «Волгу» продают за 1,35 млн рублей. Это экстремальный универсал с 300-сильным V8
2
34
16 февраля 2021
Новости
На продажу выставлена редкая «Волга» ГАЗ-3102 — «догонялка КГБ» с V8
4
64
21 декабря 2020
Новости
На продажу выставили 25-летнюю Волгу без пробега. Она стоит пять миллионов рублей
107
14 января 2020
Новости
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3102 «Волга»
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