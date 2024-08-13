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Новости про Alpina
XB7
8 с пробегом
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Новости
BMW попрощался с кроссовером Alpina XB7 спецверсией от Manufaktur
1
9 марта
Новости
Появилось фото первой модели Alpina в составе BMW
1
3 марта
Новости
Суперкроссовер Alpina XB7 стал ещё эксклюзивнее с салоном ручной работы
13 августа 2024
Новости
На Авто.ру появился рестайлинговый суперкроссовер Alpina XB7 за 19 миллионов рублей
1 марта 2023
Новости
Большой кроссовер Alpina XB7 сделали на 18 сил мощнее и показали изнутри
21 сентября 2022
Новости
Alpina представила собственную версию обновлённого кроссовера BMW X7
14 апреля 2022
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
Alpina
XB7
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