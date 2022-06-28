Проезд самых крутых суперкаров Гудвуда сняли на видео. Вот как звучат их моторы

На YouTube-канале Scoot Supercars появился необычный видеоотчёт об одном из мероприятий, состоявшихся в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Суть его не раскрывается, однако автору ролика удалось занять такую позицию для съёмки, что перед ним проехали, судя по всему, самые примечательные суперкары фестиваля. Часть водителей не упустила возможности продемонстрировать управляемые заносы и рёв моторов.
- По одной из версий, площадка, которая запечатлена на видео, служит демонстрационным автомобилям для выстраивания в колонну: либо перед началом официального парада, либо перед стартом на традиционную гудвудскую «гонку на холм». В последнем случае пара «пончиков» может использоваться пилотами для разогрева резины.
- Перед камерой автора проехало сразу несколько десятков суперкаров Lamborghini, Ferrari, Porsche и Koenigsegg, McLaren и Maserati, Rolls-Royce, Bugatti и Pagani. Среди наиболее экзотичных представителей этого жанра можно отметить претендента на звание самого быстрого автомобиля в мире Hennessey Venom F5, электрический гиперкар Lotus Evija в паре с электрическим же Rimac Nevera, купе с гибридной установкой на базе формульного мотора Mercedes-AMG One и единственный в мире среднемоторный Aston Martin Bulldog, построенный ещё 40 лет назад. «Ассистировал» ему ультрасовременный гиперкар Valkyrie.
- Особо необычным звуком двигателя отличился GMA T.50 — суперкар, разработанный создателем McLaren F1 Гордоном Марри.
Ранее организаторы Фестиваля скорости опубликовали видеозапись установленного в ходе нынешнего мероприятия рекорда трассы. Быстрее всех в фестивальной истории на холм поднялся электрокар Speirling (тоже с вентилятором) длиной всего 3,5 метра. Его энерговооружённость составляет тысячу сил на тонну массы.
Хотели бы оказаться на месте автора видео?
Да, это просто праздник какой-то!
Нет, чего я там не видел
Подождите
Новости загружаются