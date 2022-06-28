Проезд самых крутых суперкаров Гудвуда сняли на видео. Вот как звучат их моторы

На YouTube-канале Scoot Supercars появился необычный видеоотчёт об одном из мероприятий, состоявшихся в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Суть его не раскрывается, однако автору ролика удалось занять такую позицию для съёмки, что перед ним проехали, судя по всему, самые примечательные суперкары фестиваля. Часть водителей не упустила возможности продемонстрировать управляемые заносы и рёв моторов.