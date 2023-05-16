Знаменитый игрушечный багги увеличили в 10 раз — теперь на нём можно ездить по дорогам

Багги стал на 100 миллиметров шире. Это позволило разместить в нём два сиденья, тогда как первый образец был рассчитан на одного человека. Изменена схема подвесок, ради улучшения обзорности переосмыслены точки крепления передних амортизаторов. Дорожный просвет багги теперь 270 миллиметров, заявленные углы въезда и съезда — 28,4 и 50,8