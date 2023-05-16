Знаменитый игрушечный багги увеличили в 10 раз — теперь на нём можно ездить по дорогам

Производитель радиоуправляемых моделей Tamiya и фирма Little Car Company объединились, чтобы построить электрический багги Wild One Max. Это машина, стилизованная под одну из самых известных моделей Tamiya с названием Wild One, — полноценный багги, способный ездить по бездорожью. Кроме того, электрокар может получить доступ на дороги общего пользования.
- Прототип Wild One Max партнёры рассекретили ещё в 2021 году, но нынешний образец получил несколько важных конструктивных изменений. Утверждается, что обусловлены они пожеланиями тех, кто оформил предварительные заказы.
- Багги стал на 100 миллиметров шире. Это позволило разместить в нём два сиденья, тогда как первый образец был рассчитан на одного человека. Изменена схема подвесок, ради улучшения обзорности переосмыслены точки крепления передних амортизаторов. Дорожный просвет багги теперь 270 миллиметров, заявленные углы въезда и съезда — 28,4 и 50,8 градуса.
- Однако самое, пожалуй, важное изменение — новый силовой агрегат. Точная его отдача пока не сообщается, но известно, что Wild One Max сможет разгоняться примерно до 100 км/ч, тогда как первый образец был вдвое медленнее.
- Поставки начнутся не ранее 2024 года. На этапе разработки прототипа Little Car Company обещала, что багги можно будет купить как кит-комплект, то есть набор деталей для самостоятельной сборки. Кроме того, Wild One Max по желанию заказчика снабдят оборудованием, которое позволит его легализовать как электрокар того же класса, что и, к примеру, Citroen Ami, — это стоп-сигналы, поворотники и боковые зеркала.
Little Car Company известна главным образом уменьшенными, но функциональными копиями знаменитых автомобилей. Предназначены они для детей. Британская фирма выпускает, например, небольшой аналог Ferrari 250 Testa Rossa и собирает для Bugatti винтажный родстер Baby II.
Хотели бы прокатиться на таком по бездорожью?
С огромным удовольствием
Нет, не люблю песок в лицо
С электромоторчиком? Пожалуй, воздержусь
Подождите
Новости загружаются