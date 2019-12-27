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В Москве украли бронированный лимузин Сталина

ЗИС-115 похитили из гаража
Новости
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На севере Москвы из гаража грабители украли бронированный лимузин ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Об этом сообщило издание Baza в своём Telegram-канале.

  • Ночью с 26 на 27 декабря в гараж проникли шестеро неизвестных, погрузили ЗИС-115 на эвакуатор и скрылись. Воров и украденный автомобиль пока так и не нашли.

  • По данным Baza, бронированный лимузин Сталина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслану Тарпану. Машина была не на ходу.

Шестиметровый ЗИС-115 снаряжённой массой 4200 кило­граммов выпускался с 1949 по 1955 годы. Лимузин стал в СССР первым серийным легковым автомобилем с бронезащитой — она защищала от пуль калибра 7,62 миллиметра с расстояния 25 метров. ЗИС-115 оснащался шести­литровой рядной «восьмёркой» мощностью 140 л.с. и трёх­ступенчатой «механикой».

Сталина на грабителей нет?

Да, попробовали бы они так сделать в его время
Владельцу стоило лучше охранять лимузин

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#ЗиС#110
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Комментарии
Комментарии21
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Комментарий удален
27 декабря 2019
Клоуны хорошо запомните, что Сталин И.В. ездил на темно зеленом Паккарде и перестаньте гнать ..... То Брежнев Л.И. на Чайке, то .....
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31 декабря 2019
И то правда!Спасибо,что просветили остальных.а то гонят пургу какую-то...
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27 декабря 2019
вот если бы аурус угнали то это ордена стоит
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28 декабря 2019
...лимузин Сталина принадлежит начальнику службы безопасности ... &quot;начальник безопасности&quot; видать тот еще профи
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28 декабря 2019
Вот это новость хорошая, автомобиль то реально интересный. Можно сказать уникальная. Молодцы. Вещь!
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28 декабря 2019
Да мать его так
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28 декабря 2019
Значит скоро на нем Сталин вернется и наведет везде порядок!!! Скорей бы а то заждались надеюсь и Лаврентия Павловича с собой прихватит для полного порядка!!!
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28 декабря 2019
Окей
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28 декабря 2019
А ты клоун и как видим его водителем служил.
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28 декабря 2019
Нашли уже давно.
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28 декабря 2019
Пусть еще могилку просканируют, может и там никого...
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28 декабря 2019
Иосиф Сталин ни когда не был председателем Совета министров СССР.
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29 декабря 2019
С 19 марта 1946 года И.В. Сталин занимал должность Председателя Совета Министров СССР
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30 декабря 2019
Вообще этот автомобиль стоит в запасах политехнического музея в люблино в бомбоубежище,эвакуатор туда не заедит))) да и политех врятли бы по безпределу продал такой экземпляр( а то тюрма))
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30 декабря 2019
Но в нашей стране нет пределу совершенства)
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9 октября 2025
уже продали по цене майбаха
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6 июня 2026
сам грабителям помог денег на картошку с луком не хватило
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