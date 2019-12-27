В Москве украли бронированный лимузин Сталина

На севере Москвы из гаража грабители украли бронированный лимузин ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Об этом сообщило издание Baza в своём Telegram-канале.
Ночью с 26 на 27 декабря в гараж проникли шестеро неизвестных, погрузили ЗИС-115 на эвакуатор и скрылись. Воров и украденный автомобиль пока так и не нашли.
По данным Baza, бронированный лимузин Сталина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслану Тарпану. Машина была не на ходу.
Шестиметровый ЗИС-115 снаряжённой массой 4200 килограммов выпускался с 1949 по 1955 годы. Лимузин стал в СССР первым серийным легковым автомобилем с бронезащитой — она защищала от пуль калибра 7,62 миллиметра с расстояния 25 метров. ЗИС-115 оснащался шестилитровой рядной «восьмёркой» мощностью 140 л.с. и трёхступенчатой «механикой».
Сталина на грабителей нет?
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