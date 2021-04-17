В США продают лимузин ЗИЛ в очень хорошем состоянии. Цена: 14,3 миллиона рублей

Автомобиль 1989 года обладает пробегом свыше 60 тысяч километров. Согласно описанию, он на ходу и с оригинальным двигателем — 7,7-литровым V8 мощностью 315 сил. Салон сохранил заводскую отделку кожей и деревом. Судя по снимкам, лимузин не требует даже косметических работ.

Как и когда ЗИЛ попал в США — не уточняется. По фотографиям с автомобильного фестиваля и стилизованным номерным знакам можно сделать вывод, что он находится в стране достаточно давно.

Лимузин стал далеко не первой неожиданной автомобильной находкой советского или российского производства в США. Например, в марте текущего года в Техасе объявилась «десятка» с небольшим пробегом — её выставили на продажу за 11 тысяч долларов.