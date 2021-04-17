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В США продают лимузин ЗИЛ в очень хорошем состоянии. Цена: 14,3 миллиона рублей

Автомобиль 1989 года проехал свыше 60 тысяч километров и никогда не реставрировался
Новости

На портале Classiccars появилось объявление о продаже 32-летнего ЗИЛ-41047. Советский лимузин находится в штате Огайо, США. Он никогда не реставрировался, однако сохранился в очень хорошем состоянии. За редкую машину хотят 190 тысяч долларов или свыше 14,3 миллиона рублей.

  • Автомобиль 1989 года обладает пробегом свыше 60 тысяч километров. Согласно описанию, он на ходу и с оригинальным двигателем — 7,7-литровым V8 мощностью 315 сил. Салон сохранил заводскую отделку кожей и деревом. Судя по снимкам, лимузин не требует даже косметических работ.

  • Как и когда ЗИЛ попал в США — не уточняется. По фотографиям с автомобильного фестиваля и стилизованным номерным знакам можно сделать вывод, что он находится в стране достаточно давно.

  • Лимузин стал далеко не первой неожиданной автомобильной находкой советского или российского производства в США. Например, в марте текущего года в Техасе объявилась «десятка» с небольшим пробегом — её выставили на продажу за 11 тысяч долларов.

  • А летом предыдущего года в Массачусетсе обнаружился 55-летний «Запорожец» в отличном состоянии. Его тоже выставили на продажу — за 18 тысяч долларов. Автомобиль привёз в США выходец из СССР и поклонник модели.

Адекватная цена, как считаете?

Вполне. В России их и дороже продают
Не думаю. Кому это вообще нужно?

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#Находки#ЗИЛ
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