На Авто.ру продают очень редкий российский (на самом деле — израильский) армейский внедорожник

По словам продавца, на самом деле это российский автомобиль «Скорпион» производства корпорации «Защита». Однако он практически не отличается от израильского исходника.

Несколько лет назад в России планировали локализовать производство иностранного аналога внедорожника Хаммер. Но пока проект зрел, случилось присоединение Крыма и последовавшие санкции не позволили реализовать идею. Однако несколько израильских машин успели поступить на вооружение чеченского СОБРа. Кроме того, неизвестный тираж автомобилей под названием «Скорпион» всё-таки был собран у нас (у выставленного на продажу экземпляра VIN-код заканчивается на 22).

Zibar Mk2 оснащается американской атмосферной «восьмеркой» объёмом 6,2 литра и мощностью больше 400 лошадиных сил. С ней сопряжена автоматическая коробка передач. Мосты — марки Dana. Пробег выставленного на продажу внедорожника 2014 года выпуска составляет чуть больше 18 000 километров.