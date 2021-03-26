На Авто.ру продают очень редкий российский (на самом деле — израильский) армейский внедорожник

На Авто.ру в продаже появился очень редкий в России внедорожник — армейский Zibar Mk2. Он разработан и выпускается в Израиле, за схожесть форм его часто называют израильским Хаммером. Владелец рассчитывает выручить за машину 16,5 миллиона рублей — стоимость двух новых Мерседесов GLS.
По словам продавца, на самом деле это российский автомобиль «Скорпион» производства корпорации «Защита». Однако он практически не отличается от израильского исходника.
Несколько лет назад в России планировали локализовать производство иностранного аналога внедорожника Хаммер. Но пока проект зрел, случилось присоединение Крыма и последовавшие санкции не позволили реализовать идею. Однако несколько израильских машин успели поступить на вооружение чеченского СОБРа. Кроме того, неизвестный тираж автомобилей под названием «Скорпион» всё-таки был собран у нас (у выставленного на продажу экземпляра VIN-код заканчивается на 22).
Zibar Mk2 оснащается американской атмосферной «восьмеркой» объёмом 6,2 литра и мощностью больше 400 лошадиных сил. С ней сопряжена автоматическая коробка передач. Мосты — марки Dana. Пробег выставленного на продажу внедорожника 2014 года выпуска составляет чуть больше 18 000 километров.
Ранее на Авто.ру появилось объявление о продаже другого редкого внедорожника — ГАЗ-2330 «Тигр». Продавец из Звенигорода оценил машину в 8,2 миллиона рублей. Для сравнения, новый кроссовер Mercedes-Benz GLE стоит на 2,1 миллиона дешевле. Продаваемый экземпляр покрыт защитной матовой краской Raptor. Салон обшит кожей с контрастной красной прострочкой. В описании к объявлению упомянута улучшенная шумоизоляция.
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