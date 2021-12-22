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Жители США, чтобы защититься от автоворов, перестали закрывать машины

Жители Сан-Франциско изобрели парадоксальный рецепт защиты от краж из салонов своих машин. Они в буквальном смысле оставляют их нараспашку
Новости
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Жители Сан-Франциско изобрели парадоксальный рецепт защиты от краж из салонов своих машин. Они в буквальном смысле оставляют их нараспашку, пишет Carscoops.

  • Издание публикует фотографию двух кроссоверов, припарко­ванных с открытыми багажниками. И это не единичный случай. Таким способом владельцы показывают преступникам, что в салонах их машин брать нечего.
  • Однако полиция предостерегает других авто­мобилистов от копирования такой манеры. Это даёт ворам максимально лёгкий доступ в салон. Они могут украсть, к примеру, медиасистему или подушки безопас­ности (тоже дорого­стоящие детали). Или с минимальными помехами угнать машину целиком.
  • Кражи из автомобильных салонов в регионе действительно стали большой проблемой. За этот год их количество выросло на 32%, причём только за сентябрь-октябрь эта цифра составила 25%. Полиция призывает как можно оперативнее заявлять о преступле­ниях и обещает уделять особое внимание наиболее проблемным районам.

В последнее время обычным явлением в США и в России стали кражи каталитических нейтрали­заторов. Преступников прельщает большое содержание в них дорого­стоящих драгметаллов.

Рискнули бы оставить машину открытой?

Нет, какой-то бредовый способ
Я пока не осознал суть новости
Да, ребята умно придумали

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#Курьёзы
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Комментарии
Комментарии22
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22 декабря 2021
Калифорнийские пернатые животные в своей страсти к левым идеям уже готовы задницы раздвигать. Сейчас у них среди белого дня бомжи магазины обносят, не встретив никакого сопротивления, а через год бомжи и черти будут по домам ходить и чужих жен трахать при в присутствии мужей.
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22 декабря 2021
Пригорело, блевачок?
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22 декабря 2021
Ну так тушись, лол.
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22 декабря 2021
Ребенок, беги на коленки вставай, а то в расисты запишут.
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22 декабря 2021
пес кудлатый у меня все ок. а к тебе к тебе нагрянет импортное движение, и тоже будешь багажник открытым держать для крадунов
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23 декабря 2021
Так им америкосам и надо! У нас все класс! Пускай друг дружку чпокают дебилы!
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23 декабря 2021
У красноперых фиксация на гомосексуальном соитии. Ну, другого и не ожидалось.
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27 декабря 2021
Дебил
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22 декабря 2021
У нас просто н@срут в багажник. Без смеха.
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1
23 декабря 2021
Бомж уснёт
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23 декабря 2021
Прочитав комментарии , не удалось вынести для себя какого-то определённого мнения на этот счёт .
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26 декабря 2021
Это сделано для того, чтобы скрыть госномер от камер за неправильную парковку
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30 декабря 2021
Как можно по одной закинутой тут фотографии какие-то выводы делать, скорее всего фейк)
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3 января 2022
Через день не закрываю машину, за 5 лет ничего не случилось. Кому надо- откроет всё что хочешь.
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