Жители США, чтобы защититься от автоворов, перестали закрывать машины

Издание публикует фотографию двух кроссоверов, припарко­ванных с открытыми багажниками. И это не единичный случай. Таким способом владельцы показывают преступникам, что в салонах их машин брать нечего.

Однако полиция предостерегает других авто­мобилистов от копирования такой манеры. Это даёт ворам максимально лёгкий доступ в салон. Они могут украсть, к примеру, медиасистему или подушки безопас­ности (тоже дорого­стоящие детали). Или с минимальными помехами угнать машину целиком.

Кражи из автомобильных салонов в регионе действительно стали большой проблемой. За этот год их количество выросло на 32%, причём только за сентябрь-октябрь эта цифра составила 25%. Полиция призывает как можно оперативнее заявлять о преступле­ниях и обещает уделять особое внимание наиболее проблемным районам.

В последнее время обычным явлением в США и в России стали кражи каталитических нейтрали­заторов. Преступников прельщает большое содержание в них дорого­стоящих драгметаллов.