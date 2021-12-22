Жители США, чтобы защититься от автоворов, перестали закрывать машины

Жители Сан-Франциско изобрели парадоксальный рецепт защиты от краж из салонов своих машин. Они в буквальном смысле оставляют их нараспашку, пишет Carscoops.
- Издание публикует фотографию двух кроссоверов, припаркованных с открытыми багажниками. И это не единичный случай. Таким способом владельцы показывают преступникам, что в салонах их машин брать нечего.
- Однако полиция предостерегает других автомобилистов от копирования такой манеры. Это даёт ворам максимально лёгкий доступ в салон. Они могут украсть, к примеру, медиасистему или подушки безопасности (тоже дорогостоящие детали). Или с минимальными помехами угнать машину целиком.
- Кражи из автомобильных салонов в регионе действительно стали большой проблемой. За этот год их количество выросло на 32%, причём только за сентябрь-октябрь эта цифра составила 25%. Полиция призывает как можно оперативнее заявлять о преступлениях и обещает уделять особое внимание наиболее проблемным районам.
В последнее время обычным явлением в США и в России стали кражи каталитических нейтрализаторов. Преступников прельщает большое содержание в них дорогостоящих драгметаллов.
Рискнули бы оставить машину открытой?
Нет, какой-то бредовый способ
Я пока не осознал суть новости
Да, ребята умно придумали
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