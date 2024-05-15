Житель Казахстана продаёт реплику Бэтмобиля за 399 тысяч долларов

На сайте Exotic Car Trader появилось объявление о продаже реплики Бэтмобиля — машины Tumbler из трилогии Кристофера Нолана. Автор самоделки, построенной в Казахстане, хочет за неё 399 тысяч долларов (почти 28,5 миллиона рублей по текущему курсу).
- Машина достаточно сильно похожа на Tumbler и тоже обладает необычно расположенными передними колёсами, а также сразу четырьмя огромными колёсами на задней оси.
- Двигатель — атмосферный V8 производства Toyota — установлен позади двухместного салона. Пару ему составляет автоматическая коробка передач. Привод — задний.
- В кастомном интерьере четыре дисплея. Один из них выступает в роли приборной панели (на нём отображается даже давление в шинах), а остальные передают картинку с камер заднего вида (одна просто «смотрит» назад, две другие заменяют боковые зеркала).
- Автомобиль нельзя использовать на дорогах общего пользования. Максимальная ширина транспортного средства по ПДД не должна превышать 2,5 метра, тогда как у реплики — 2,9 метра.
Продавец и автор машины выставлял её на продажу в прошлом году. Тогда цена автомобиля составляла 75 миллионов рублей, при этом проект ещё не был закончен.
У вас есть любимые автомобили-киногерои?
Конечно. Целая куча!
Есть парочка
Нет
Подождите
Новости загружаются