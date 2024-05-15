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Житель Казахстана продаёт реплику Бэтмобиля за 399 тысяч долларов

Шестиколёсная самоделка выполнена в дизайне автомобиля Tumbler
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На сайте Exotic Car Trader появилось объявление о продаже реплики Бэтмобиля — машины Tumbler из трилогии Кристофера Нолана. Автор самоделки, построенной в Казахстане, хочет за неё 399 тысяч долларов (почти 28,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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  • Машина достаточно сильно похожа на Tumbler и тоже обладает необычно расположенными передними колёсами, а также сразу четырьмя огромными колёсами на задней оси. 
  • Двигатель — атмосферный V8 производства Toyota — установлен позади двухместного салона. Пару ему составляет автоматическая коробка передач. Привод — задний. 
  • В кастомном интерьере четыре дисплея. Один из них выступает в роли приборной панели (на нём отображается даже давление в шинах), а остальные передают картинку с камер заднего вида (одна просто «смотрит» назад, две другие заменяют боковые зеркала). 

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  • Автомобиль нельзя использовать на дорогах общего пользования. Максимальная ширина транспортного средства по ПДД не должна превышать 2,5 метра, тогда как у реплики —  2,9 метра.

Продавец и автор машины выставлял её на продажу в прошлом году. Тогда цена автомобиля составляла 75 миллионов рублей, при этом проект ещё не был закончен.

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#Киногерои#Самоделки
Комментарии
Комментарии1
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15 мая 2024
Шутка? Да они 1, не стоит
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