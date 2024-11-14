Отдел по борьбе с мошенничеством страхового департамента штата начал расследование после того, как в одну из страховых компаний поступило видеосвидетельство повреждений, нанесённых медведем седану Rolls-Royce Ghost выпуска 2010 года. Страховщики заподозрили, что видео подделано. В департаменте пришли к выводу, что роль медведя играл человек в костюме. Позже это подтвердил приглашённый на всякий случай эксперт из природоохранного ведомства.