Департамент страхования Калифорнии, а также местная полиция объявили о задержании преступной группы, практиковавшей необычные мошенничества. Как пишет LA Times, один из участников группы под камерами наружного наблюдения изображал медведя и повреждал люксовые автомобили, после чего за них пытались получить страховку.
- Отдел по борьбе с мошенничеством страхового департамента штата начал расследование после того, как в одну из страховых компаний поступило видеосвидетельство повреждений, нанесённых медведем седану Rolls-Royce Ghost выпуска 2010 года. Страховщики заподозрили, что видео подделано. В департаменте пришли к выводу, что роль медведя играл человек в костюме. Позже это подтвердил приглашённый на всякий случай эксперт из природоохранного ведомства.
- В ходе расследования обнаружилось ещё два аналогичных случая, в которых участвовали автомобили марки Mercedes-Benz. Все три эпизода произошли в одном и том же месте, но заявления были поданы в разные страховые компании. В доме одного из подозреваемых провели обыск, в ходе которого нашли тот самый костюм, дополненный металлическими когтями.
- Основное обвинение, выдвинутое группе, — попытка страхового мошенничества на сумму 142 тысячи долларов.
Американские медведи при этом действительно порой повреждают автомобили. К примеру, один из последних подобных случаев был зарегистрирован на берегу озера Тахо, а в 2022-м дикое животное вынужденно переночевало в салоне Range Rover.
Можно человека в таком костюме принять за настоящего медведя?
Само собой, и очень быстро убежать
Разве что на плохой видеозаписи
Нет, это же очевидный фейк
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