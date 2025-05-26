Житель Германии угнал автомобиль, который ранее угнали у него

Житель Германии отследил свой ранее угнанный BMW и вернул себе, за что, как сообщает газета Mannheimer Morgen, в прошлый четверг был задержан.
- 27-летний житель Мангейма в конце апреля поехал на своём BMW навестить родственников в Румынии. Его автомобиль угнали, и владелец обратился в полицию, а также в страховую компанию. Позже в ходе расследования полицейские выяснили, что BMW продали 38-летнему жителю Дортмунда.
- Предыдущий владелец отследил геолокацию украденной машины через GPS, отправился в Дортмунд, открыл её своим ключом и, как ни в чём не бывало, уехал на ней домой. Такой поворот событий не устроил нового хозяина. Он в свою очередь тоже написал заявление об угоне. Полицейским не составило труда найти BMW и задержать её первоначального собственника за кражу на выходе из ресторана. Тот поспешил предъявить документы на машину.
- На данный момент автомобиль 2017 года ценой в 12 тысяч евро конфискован. Полиции предстоит разобраться, кому же он принадлежит, совершил ли его первоначальный владелец правонарушение, а также найти румынских преступников.
Ранее британец приобрёл автомобиль Honda Civic Type R за 20 000 фунтов стерлингов взамен угнанного у него в феврале. Позже мужчина обнаружил, что купил свой же автомобиль, — и обратился в полицию.
Что бы вы сделали, если бы наткнулись на украденный у вас автомобиль?
Сразу позвонил бы в полицию
Устроил бы слежку
Открыл бы и уехал
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