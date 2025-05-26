Житель Германии угнал автомобиль, который ранее угнали у него

навестить родственников в Румынии. Его автомобиль угнали, и владелец обратился в полицию, а также в страховую компанию. Позже в ходе расследования полицейские выяснили, что

Предыдущий владелец отследил геолокацию украденной машины через

GPS

, отправился в Дортмунд, открыл её своим ключом и, как ни в чём не бывало, уехал на ней домой. Такой поворот событий не устроил нового хозяина. Он в свою очередь тоже написал заявление об угоне. Полицейским не составило труда найти

BMW

и задержать её первоначального собственника за кражу на выходе из ресторана. Тот поспешил предъявить документы на машину.