На конкурсе женского «Автомобиля года» объявили победителей в пяти номинациях

Жюри WWCOTY состоит из 75 женщин, представляющих профильные СМИ из 52 стран на пяти континентах. Первичный отбор из автомобилей, вышедших на рынок в течение 2023 года, прошли 62 кандидата.

Из них отобрали, к примеру, «Семейный автомобиль года». Им стал электровседорожник Volvo EX30, имеющий китайское происхождение, — его выделили за качество, комфорт и функции безопасности. BMW 5 серии, включая электроседан i5, стал «Большим легковым автомобилем года» не в последнюю очередь за технологичность и возможность «веганской» отделки салона.

Ещё один батарейный вседорожник Kia EV9 сделался «Кроссовером года», так как отличился инновационным дизайном и конкурентоспособной ценой. «Пикапом года» выбрали Volkswagen Amarok, построенный на платформе Ford Ranger, — в этом случае были отмечены улучшения в оснащении и качестве отделки. Наконец, «Эксклюзивным автомобилем года» назвали Aston Martin DB12, среди достоинств которого выделили элегантность и технические характеристики.

Это не первый титул Kia EV9 в нынешнем году. Ранее он стал лучшим кроссовером в рамках конкурса «Североамериканский автомобиль года», при этом на то же звание претендовал и Volvo EX30. Оба электрокара, а также BMW 5 серии присутствуют в шорт-листе номинантов премии «Автомобиль года в Европе».