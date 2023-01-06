Цена и количество «плюшек», которые можно получить вместе с машиной, имеют особый вес в бюджетном сегменте — и на рынке новых автомобилей, и на вторичке. Весомой разницей становятся даже 20–30 тысяч рублей, а решающим фактором при выборе может оказаться, например, комплект красивых дисков. Однако, стремясь получить больше автомобиля за меньшую сумму, важно не потерять бдительность и не купить машину, достойную рубрики «Не бит, не крашен».
Герой этого сюжета — из категории выгодных предложений. Хэтчбек ZAZ Vida, то есть перелицованный Chevrolet Aveo первого поколения, продают в Нижнекамске за 225 тысяч рублей. И сегодня это самая дешёвая пятидверка как среди своих аналогов, так и среди Авео сопоставимого возраста в продаже.
Десятилетний компакт с пробегом 134 тысячи километров выглядит соответственно возрасту. Левая фара нуждается в полировке, заметны дефекты ЛКП. Однако «криминала» не видно, а продавец оценивает состояние автомобиля как хорошее, отмечая наличие гидроусилителя руля и исправность кондиционера.
Комментарий продавца
В хорошем состоянии.
По комплектации имеется Гур. Кондиционер - рабочий.
Газ 4 поколение.
Абс , музыка штатная.
На ход хорошая.
Хорошие колеса, на дорогих литых дисках.
Кроме того, машина оснащена газобаллонным оборудованием — можно будет сэкономить на заправках, а ещё хэтч отдают с относительно свежими зимними шинами и симпатичными дисками. Кажется, можно ехать на осмотр? Узнаем, заглянув в Отчёт Авто.ру. Им не стоит пренебрегать, особенно в случае с «низом рынка», даже если визуально автомобиль идеален.
Для начала: эта Vida побывала минимум в трёх ДТП. Само по себе это не так уж страшно с учётом возраста хэтчбека. Но обратите внимание на очень длинный перерыв в регистрации: машина не стояла учёте с 2015 по 2018 год! Кажется, не все аварии были лёгкими.
Откроем схемы зарегистрированных ДТП. И первая же из них, судя по отметкам повреждений, была отнюдь не безобидной: досталось всей передней части машины! В следующей аварии пострадал только задний бампер, а третье столкновение вновь было фронтальным, но, судя по описанию, не очень сильным.
Интереснее то, что все эти аварии случились в 2019 году — уже после непонятного перерыва в регистрации. Но не будем раздувать интригу. Ведь автомобиль действительно сняли с учёта после тяжёлого ДТП, произошедшего ещё раньше! Просто сведения о нём не попали в Сеть.
А это — первое размещение хэтчбека на Авто.ру, датированное январём 2015 года. Машину предлагала московская площадка по продаже автомобилей от страховых и лизинговых компаний. Скорее всего, Vida была списана страховщиками после бокового удара, в котором машина потеряла переднюю дверь и правое переднее крыло. Сильные повреждения тогда же получили задняя дверь и порог. Пробег на тот момент составлял всего 27,5 тысячи километров.
После этого ZAZ надолго ушёл в «серую» зону, а затем перебрался в Татарстан, где нашёл сперва второго владельца, а затем и третьего — вероятно, автора актуального объявления.
Стоит ли соблазняться на покупку, учитывая столь низкую цену и кое-какие «плюшки»? С одной стороны, шанс на то, что машину качественно отремонтировали после ДТП, в котором она потеряла дверь, всё-таки есть. С другой — после этого хэтч побывал ещё как минимум в одной сильной аварии, последствия которой нам неизвестны. Поэтому если уж вы ищете именно Виду, то на Авто.ру есть ещё несколько вариантов. И не забывайте: даже если на фотографии всё хорошо, а в описании обещают бонусы к машине — это не повод отказываться от проверки автомобиля с помощью Отчётов Авто.ру.
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