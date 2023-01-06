После этого ZAZ надолго ушёл в «серую» зону, а затем перебрался в Татарстан, где нашёл сперва второго владельца, а затем и третьего — вероятно, автора актуального объявления.

Стоит ли соблазняться на покупку, учитывая столь низкую цену и кое-какие «плюшки»? С одной стороны, шанс на то, что машину качественно отремонтировали после ДТП, в котором она потеряла дверь, всё-таки есть. С другой — после этого хэтч побывал ещё как минимум в одной сильной аварии, последствия которой нам неизвестны. Поэтому если уж вы ищете именно Виду, то на Авто.ру есть ещё несколько вариантов. И не забывайте: даже если на фотографии всё хорошо, а в описании обещают бонусы к машине — это не повод отказываться от проверки автомобиля с помощью Отчётов Авто.ру.