Заводы Hyundai будет патрулировать робопёс

Компания Hyundai показала первый результат приобретения компании Boston Dynamics, известной своими разработками в области робототехники. Им оказался робот под названием Factory Safety Service Robot, которого инженеры обеих компаний совместными усилиями научили следить за безопасностью на заводах.
- Базой для Hyundai FSSR стал четвероногий робот Boston Dynamics, прославившийся под именем Spot. Его дополнительно снабдили лидаром, тепловизионной камерой и рядом других наработок для ориентации в пространстве, а также научили обрабатывать дополнительную информацию. Система связи робота с внешним миром поддерживает как дистанционное управление, так и просто наблюдение за его действиями.
- В итоге FSSR умеет автономно перемещаться по промышленным объектам, распознавая не только людей, но и потенциальные опасности — в первую очередь очаги возможного возгорания. Обнаружив участок с чересчур высокой температурой, робот подаст сигнал тревоги. Создатели робота заявили, что отправят его в ночное патрулирование одного из заводов Hyundai в Южной Корее: FSSR будет помогать обеспечивать безопасность людей на промышленном объекте.
- В будущем робопса научат распознаванию новых опасностей.
- Компания Hyundai выкупила 80% акций фирмы Boston Dynamics за 1,1 миллиарда долларов нынешним летом. Предполагается, что компетенции фирмы помогут Hyundai развернуть собственное роботехническое направление: эти технологии будут использоваться как в транспорте будущего, так и для создания роботов, которые могли бы помогать людям.
В августе о планах по строительству собственного робота объявила компания Tesla. Её проект под названием Tesla Bot отличается заметно большим человекоподобием.
Завели бы себе робопса?
Да, было бы любопытно
Робот не заменит настоящую собаку
Не люблю животных, даже механических
Подождите
Новости загружаются