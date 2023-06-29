Заводом «Москвич» будет руководить немец Ханс-Петер Мозер

Столичный завод «Москвич» объявил о назначении нового генерального директора. Им стал немецкий менеджер и предприниматель Ханс-Петер Мозер. Ранее занимавший эту должность Дмитрий Пронин сохранит за собой пост председателя совета директоров «Москвича».
- С чем связаны кадровые перестановки, не уточняется. Однако Мозер в официальном сообщении завода охарактеризован как сильный лидер с многолетним опытом работы на руководящих должностях, способный к гибкому подходу и инновационным решениям.
- Ханс-Петер Мозер, родившийся в 1954 году, уже работал в российском автопроме. С 2013 по 2022 год он занимал на КамАЗе должность руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ» и отвечал за создание семейства КамАЗ К5. На завод он перешёл из европейской компании «Кнорр Бремзе», которая выпускает комплектующие для грузового транспорта.
- После завершения карьеры на КамАЗе Мозер заявлял, что намерен заняться предпринимательской деятельностью. Ему, как сообщал в начале года «Интерфакс», принадлежит часть казахстанской компании KamLit KZ, которая строит в стране литейный завод по выпуску блоков и головок блоков цилиндров.
В ближайшем будущем завод начнёт выпуск двух новых моделей. Первой будет лифтбек «Москвич 6», который уже рассекречен, — локализованная версия китайской модели JAC Sehol A5 Plus. Второй станет кроссовер «Москвич 5», официальных изображений которого пока нет.
Как считаете, немец поможет развитию «Москвича»?
Да, явно опытный человек встаёт у руля
Вряд ли что-то изменится
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