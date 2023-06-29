Заводом «Москвич» будет руководить немец Ханс-Петер Мозер

Ханс-Петер Мозер, родившийся в 1954 году, уже работал в российском автопроме. С 2013 по 2022 год он занимал на КамАЗе должность руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ» и отвечал за создание семейства КамАЗ К5. На завод он перешёл из европейской компании «Кнорр Бремзе», которая выпускает комплектующие для грузового транспорта.