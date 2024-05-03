«Урал» запатентовал арктический автопоезд

Автопоезд разработан для перевозки пассажиров при температурах до 50 градусов мороза там, где нет дорог. Он должен успешно справляться как со снежной целиной, так и со слабым грунтом. Ради этого тягач автопоезда получил колёсную формулу 6х6, а прицеп — собственный силовой агрегат. Его активный привод мощностью 98 л.с. подключается при необходимости и питается от дизель-генератора, установленного на прицепе. При необходимости его можно использовать для подключения стороннего оборудования.