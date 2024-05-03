«Урал» запатентовал арктический автопоезд

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения необычного транспортного средства, которое в заявке названо арктическим автопоездом. В декабре прошлого года о разработке такого вездехода сообщал завод «Урал». Наличие патентов может означать план предприятия наладить серийный выпуск автопоезда.
- Автопоезд разработан для перевозки пассажиров при температурах до 50 градусов мороза там, где нет дорог. Он должен успешно справляться как со снежной целиной, так и со слабым грунтом. Ради этого тягач автопоезда получил колёсную формулу 6х6, а прицеп — собственный силовой агрегат. Его активный привод мощностью 98 л.с. подключается при необходимости и питается от дизель-генератора, установленного на прицепе. При необходимости его можно использовать для подключения стороннего оборудования.
- Арктический автопоезд разрабатывался как многоцелевая платформа. Прицеп можно использовать, к примеру, для установки жилого кунга или функциональных комплексов — например, медицинского или образовательного — или просто перевозить на нём тяжёлую специализированную технику.
- Среди прочих известных характеристик автопоезда — запас хода 500 километров, глубина преодолеваемого брода 1,3 метра и восьмитонная лебёдка в составе штатного оборудования. Как сообщалось в декабре, 2024 год завод «Урал» планирует потратить на подготовку к серийному выпуску тягача и прицепа.
В прошлом году «Урал» показывал ещё одно перспективное транспортное средство для самых суровых климатических условий. Автобус «Арктика» способен перевозить до 22 человек, оснащён 310-сильным дизелем и может стать серийным уже в нынешнем году.
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Я тут живу
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