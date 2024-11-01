«Промтех» представил полноприводное шасси Kapitan, на котором будут строить грузовики и пикапы

Завод спецавтомобилей «Промтех» представил на полигоне НАМИ свои последние разработки — двухдверный бортовой грузовик и пикап с двухрядной кабиной. Обе новинки построены на новом полноприводном шасси Kapitan, заимствованном у некоего китайского партнёра. Напрямую его не называют, но, судя по показанным машинам, речь идёт о марке Huanghai. На данный момент это лишь «мулы» для испытаний, но готовые автомобили обещают показать до конца текущего года.