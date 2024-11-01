«Промтех» представил полноприводное шасси Kapitan, на котором будут строить грузовики и пикапы

Завод спецавтомобилей «Промтех» представил на полигоне НАМИ свои последние разработки — двухдверный бортовой грузовик и пикап с двухрядной кабиной. Обе новинки построены на новом полноприводном шасси Kapitan, заимствованном у некоего китайского партнёра. Напрямую его не называют, но, судя по показанным машинам, речь идёт о марке Huanghai. На данный момент это лишь «мулы» для испытаний, но готовые автомобили обещают показать до конца текущего года.
- Габариты «голого» шасси — 5337х1640х1840 мм, снаряжённая масса — 1810 кг, грузоподъёмность — до 1690 кг. Спереди использована независимая пружинная подвеска, сзади — зависимая рессорная. Дорожный просвет в зависимости от установленных шин составляет 300–310 мм. Двигатель — 2,5-литровый дизель на 129 л.с. и 320 Нм. Он сочетается с шестиступенчатой «механикой».
- В отличие от китайского шасси, которое ещё предстоит доработать, кузова для будущих коммерческих моделей линейки Kapitan будут полностью отечественного производства. Их сделают максимально лёгкими, использовав в конструкции алюминий, пластик и композитные материалы. Изначально производство будет вестись методом крупноузловой сборки (SKD) с переходом в перспективе на мелкоузловую (CKD). В «Промтехе» называют Kapitan дальнейшим развитием нынешних семейств Kub и Prima.
Ранее в этом месяце «Промтех» представил обновлённое семейство минивэнов и фургонов Lada Largus Roof. Машины, выпуск которых возобновили после двухлетнего перерыва вскоре после перезапуска производства донорской модели, получили доработанную надстройку, заменяющую заводскую крышу и существенно увеличивающую внутреннее пространство.
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