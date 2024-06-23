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Завод грузовиков Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

До конца текущего года будет перезапущено производство на бывшем заводе Volvo в Калуге. В следующем предприятие должно выйти на полную мощность. Такое заявление сделал глава региона Владислав Шапша
Новости
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До конца текущего года будет перезапущено производство на бывшем заводе Volvo в Калуге. В 2024-м предприятие должно выйти на полную мощность. Такое заявление сделал глава региона Владислав Шапша, пишет «РИА Новости».

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  • «Вот сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чём я говорил раньше, что Volvo обрёл нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — рассказал губернатор Калужской области.
  • В ближайшее время намечена его встреча с новым руководителем завода. Что будут выпускать на площадке, пока не раскрывается. Однако чиновник заверил, что смены профиля не произойдёт. Скорее всего, в Калуге наладят сборку грузовиков одного из китайских брендов.
  • Шапша добавил, что аналогичная работа — по перезапуску производства — ведётся в отношении расположенных в Калужской области заводов Volkswagen и ПСМА. Но процесс это небыстрый.

В начале месяца стало известно, что все российские активы грузового подразделения Volvo перешли к российскому собственнику. Официально он не назван, однако инсайдеры говорят о его связи с бизнесменом Игорем Кимом. Завод в Калуге находится в простое с весны прошлого года.

Что думаете?

Volvo ничем не заменить
Китайские грузовики не хуже
Главное, чтобы работа у людей была

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#Комтранс#Автопром#Санкции#Грузовики#Volvo
Комментарии
Комментарии3
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23 июня 2024
Глвное что бы поберушек с трасс убрали, платон, росстранснадзор и т.п и т.д.
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1
30 июня 2024
и весы убери и ГАИ-фантаст
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8 марта 2025
Пора бы уже свое делать и НЕ ЗАВИСЕТЬ от настоящих или будущих врагов России *Тем более грузовики из СССР можно довести ДО УМА
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