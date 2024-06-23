Завод грузовиков Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

До конца текущего года будет перезапущено производство на бывшем заводе Volvo в Калуге. В 2024-м предприятие должно выйти на полную мощность. Такое заявление сделал глава региона Владислав Шапша, пишет «РИА Новости».
- «Вот сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чём я говорил раньше, что Volvo обрёл нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — рассказал губернатор Калужской области.
- В ближайшее время намечена его встреча с новым руководителем завода. Что будут выпускать на площадке, пока не раскрывается. Однако чиновник заверил, что смены профиля не произойдёт. Скорее всего, в Калуге наладят сборку грузовиков одного из китайских брендов.
- Шапша добавил, что аналогичная работа — по перезапуску производства — ведётся в отношении расположенных в Калужской области заводов Volkswagen и ПСМА. Но процесс это небыстрый.
В начале месяца стало известно, что все российские активы грузового подразделения Volvo перешли к российскому собственнику. Официально он не назван, однако инсайдеры говорят о его связи с бизнесменом Игорем Кимом. Завод в Калуге находится в простое с весны прошлого года.
Что думаете?
Volvo ничем не заменить
Китайские грузовики не хуже
Главное, чтобы работа у людей была
Подождите
Новости загружаются