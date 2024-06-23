Завод грузовиков Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

В ближайшее время намечена его встреча с новым руководителем завода. Что будут выпускать на площадке, пока не раскрывается. Однако чиновник заверил, что смены профиля не произойдёт. Скорее всего, в Калуге наладят сборку грузовиков одного из китайских брендов.