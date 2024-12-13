Завершён первый этап дорожных испытаний электрокара «Атом»

Полученная модель и возможности полигона ФГУП НАМИ позволят провести ресурсные испытания электрокара в лабораторных условиях, имитируя нагрузки, получаемые автомобилем на дорогах общего пользования, но в ускоренном темпе. К примеру, уже собраны данные, эквивалентные 200 тысячам километров пробега. В ходе ресурсных тестов разработчики планируют проверять надёжность и износостойкость как конструкции в целом, так и отдельных узлов «Атома» — подвесок, силовой электроники и тому подобное.