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Завершён первый этап дорожных испытаний электрокара «Атом»

Батарейному хэтчу российской разработки предстоит серия ресурсных тестов перед запуском производства
Новости
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Разработчики электрокара «Атом» объявили о завершении первого этапа испытаний ходовых прототипов, который проводили вместе со специалистами МГТУ имени Баумана. В ходе тестов для электрокара создали цифровую модель реального цикла эксплуатации, по которой испытания будут продолжены, но уже на полигоне.

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  • Прототипы, выполненные в «заёмных» кузовах и оснащённые комплексом собирающих информацию датчиков, ездили по дорогам полигона с различными типами покрытия, а также по городским улицам и автомагистралям. Исследуя полученные данные, специалисты смоделировали тестовый маршрут, воспроизводящий реальный цикл эксплуатации.
  • Полученная модель и возможности полигона ФГУП НАМИ позволят провести ресурсные испытания электрокара в лабораторных условиях, имитируя нагрузки, получаемые автомобилем на дорогах общего пользования, но в ускоренном темпе. К примеру, уже собраны данные, эквивалентные 200 тысячам километров пробега. В ходе ресурсных тестов разработчики планируют проверять надёжность и износостойкость как конструкции в целом, так и отдельных узлов «Атома» — подвесок, силовой электроники и тому подобное.

Особенностями российского электрокара должны стать необычная конструкция кузова без средних стоек и полностью цифровой интерфейс взаимодействия человека и автомобиля. Базовая модификация «Атома» должна получить 204-сильный мотор на задней оси, но в будущем планируется выпуск и полноприводной версии.

«Атом» будет:

Прорывом и бестселлером
Просто ещё одной машиной на рынке
Никому не нужен

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#Atom#Электрокары#Автопром
Комментарии
Комментарии6
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13 декабря 2024
Ну хоть что то свое у нас в России будет, уже хорошо)))
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6
14 декабря 2024
Это очередной китаец под соусом свой, через который снова отмыты млрд
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6
14 декабря 2024
Александр Нистратов, 100 пудов
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1 февраля 2025
Александр Нистратов, доказательства твоего высказывания есть?
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15 декабря 2024
Тот же москвич))
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1 февраля 2025
Чёрный пикап, врешь
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