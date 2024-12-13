Завершён первый этап дорожных испытаний электрокара «Атом»

Разработчики электрокара «Атом» объявили о завершении первого этапа испытаний ходовых прототипов, который проводили вместе со специалистами МГТУ имени Баумана. В ходе тестов для электрокара создали цифровую модель реального цикла эксплуатации, по которой испытания будут продолжены, но уже на полигоне.
- Прототипы, выполненные в «заёмных» кузовах и оснащённые комплексом собирающих информацию датчиков, ездили по дорогам полигона с различными типами покрытия, а также по городским улицам и автомагистралям. Исследуя полученные данные, специалисты смоделировали тестовый маршрут, воспроизводящий реальный цикл эксплуатации.
- Полученная модель и возможности полигона ФГУП НАМИ позволят провести ресурсные испытания электрокара в лабораторных условиях, имитируя нагрузки, получаемые автомобилем на дорогах общего пользования, но в ускоренном темпе. К примеру, уже собраны данные, эквивалентные 200 тысячам километров пробега. В ходе ресурсных тестов разработчики планируют проверять надёжность и износостойкость как конструкции в целом, так и отдельных узлов «Атома» — подвесок, силовой электроники и тому подобное.
Особенностями российского электрокара должны стать необычная конструкция кузова без средних стоек и полностью цифровой интерфейс взаимодействия человека и автомобиля. Базовая модификация «Атома» должна получить 204-сильный мотор на задней оси, но в будущем планируется выпуск и полноприводной версии.
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