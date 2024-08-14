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Россиянин продаёт старый Chevrolet по цене Ferrari. Это редкий седан Impala SS

На Авто.ру выставили на продажу седан Chevrolet Impala SS 1996 года выпуска. продавец оценил машину в 25 миллионов рублей. За сопоставимую сумму в России можно приобрести свежий Ferrari или Lamborghini
Новости
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На Авто.ру выставили на продажу редкий седан Chevrolet Impala SS 1996 года выпуска. Продавец оценил машину в 25 миллионов рублей. За сопоставимую сумму в России можно приобрести  четырёхлетний Ferrari 488 GTB либо трёхлетний Lamborghini Urus

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  • Машина не тянет на «капсулу времени»: за 26 лет она проехала 157 000 километров. Владельцев в истории было трое, включая одну компанию. Однако описание утверждает, что фактический хозяин у автомобиля был один.
  • Седан всю свою жизнь провёл в России. В 2020–2021 годах он прошёл полную реставрацию с использованием оригинальных узлов и деталей. В машине установлена нештатная аудиосистема с сенсорным дисплеем на консоли и сабвуфером в багажнике.
  • В качестве бонуса к машине прилагаются «красивые» номерные знаки А411АА99.
  • Заднеприводный Chevrolet Impala SS оснащён «восьмёркой» объёмом 5,7 литра мощностью 264 л.с. Через 4-ступенчатый «автомат» тяга передаётся на задние колёса. На разгон до сотни у четырехдверки уходит 7,1 секунды, а максимальная скорость достигает 233 км/ч.

В начале лета на Авто.ру выставляли Chevrolet Corvette 1978 года выпуска. Большую часть времени из своих 44 лет суперкар простоял в гараже, поэтому проехал он всего 2500 километров. Двигатель V8 5.7 развивает 195 л.с. и работает в паре с автоматической коробкой передач.

Нравятся американские спорткары?

Да, за мощность и харизму
Нет, они едут хуже европейских и японских

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#Найдено на Авто.ру#Chevrolet#Chevrolet Impala#Капсулы времени
Комментарии
Комментарии4
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14 августа 2024
Выставить на продажу владелец может и за 50 и даже за 500 млн. Дело в том, что этот хлам даром никому не нужен!
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2
21 августа 2024
Оранжевый грузовик, на всякий товар всегда найдётся свой покупатель....покупают же весту ценником 2 миллиона плюс, в то время когда её цена не соответствует и 400(хстам) тысяч, и это факт, вас почему то не смущает
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1
17 сентября 2024
Продавец ценником ошибся. Увидел бы он прайс на нее в сша, и немного бы притих, даже с растаможкой дешевле вышло бы.
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1
17 сентября 2024
Semyon4k, не говоря уже о гораздо лучшем состоянии того что можно найти в Пиндостане
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