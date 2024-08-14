Россиянин продаёт старый Chevrolet по цене Ferrari. Это редкий седан Impala SS

Седан всю свою жизнь провёл в России. В 2020–2021 годах он прошёл полную реставрацию с использованием оригинальных узлов и деталей. В машине установлена нештатная аудиосистема с сенсорным дисплеем на консоли и сабвуфером в багажнике.