Россиянин продаёт старый Chevrolet по цене Ferrari. Это редкий седан Impala SS

На Авто.ру выставили на продажу редкий седан Chevrolet Impala SS 1996 года выпуска. Продавец оценил машину в 25 миллионов рублей. За сопоставимую сумму в России можно приобрести четырёхлетний Ferrari 488 GTB либо трёхлетний Lamborghini Urus.
- Машина не тянет на «капсулу времени»: за 26 лет она проехала 157 000 километров. Владельцев в истории было трое, включая одну компанию. Однако описание утверждает, что фактический хозяин у автомобиля был один.
- Седан всю свою жизнь провёл в России. В 2020–2021 годах он прошёл полную реставрацию с использованием оригинальных узлов и деталей. В машине установлена нештатная аудиосистема с сенсорным дисплеем на консоли и сабвуфером в багажнике.
- В качестве бонуса к машине прилагаются «красивые» номерные знаки А411АА99.
- Заднеприводный Chevrolet Impala SS оснащён «восьмёркой» объёмом 5,7 литра мощностью 264 л.с. Через 4-ступенчатый «автомат» тяга передаётся на задние колёса. На разгон до сотни у четырехдверки уходит 7,1 секунды, а максимальная скорость достигает 233 км/ч.
В начале лета на Авто.ру выставляли Chevrolet Corvette 1978 года выпуска. Большую часть времени из своих 44 лет суперкар простоял в гараже, поэтому проехал он всего 2500 километров. Двигатель V8 5.7 развивает 195 л.с. и работает в паре с автоматической коробкой передач.
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