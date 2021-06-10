Заряженный Toyota Land Cruiser 300 GR Sport: первые фото

Компания Toyota после премьеры внедорожника Land Cruiser нового поколения опубликовала первые фотографии его заряженной модификации GR Sport. Технических характеристик этой версии пока нет, но уже ясно, чем она будет отличаться внешне.
- «Лицо» такого Land Cruiser в целом сохранит стандартные очертания, но получит иную отделку. Скажем, радиаторная решётка станет чёрной с другим наполнением, затемнят и окантовку головной оптики.
- Передний бампер также станет чёрным и, возможно, менее массивным ради улучшения геометрических показателей. Кроме того, на нём появится и серебристая вставка, но пока неясно, имитация ли это защитной пластины или действительно полноценная металлическая накладка. Лёгкий обвес по периметру кузова вместе с окантовками колёсных арок выполнят из некрашеного пластика, тогда как у стандартных внедорожников его окрашивают в цвет кузова.
- Получит Land Cruiser GR Sport и альтернативные колёсные диски. Учитывая, что на нескольких фотографиях внедорожник запечатлён в особо суровых дорожных условиях, вполне возможны и доработки подвески.
- Премьера внедорожника нового поколения состоялась накануне. Toyota Land Cruiser сохранил прежние габариты, но получил новую рамную платформу и только шестицилиндровые двигатели — бензиновый и дизельный. Продажи новинки стартуют летом нынешнего года. Предположительно, модификация GR Sport будет рассекречена несколько позднее.
Какой Крузак больше нравится — обычный или «внедорожный»?
Обычный — солидно выглядит
GR Sport — люблю задиристую внешность
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