Заряженный кроссовер Mitsubishi Ralliart: первое изображение

Насколько можно судить по первому изображению, Vision Ralliart базируется на серийном Mitsubishi Outlander нового поколения. При этом концепт отличается от конвейерного вседорожника иной решёткой радиатора, расширенными колёсными арками и более агрессивным бампером, лишённым противотуманных фар. Кроме того, концепт получил массивные пороги и оригинальные 22-дюймовые колёсные диски. О силовой установке концепта ничего не сообщается, как и о серийных перспективах.

Второй прототип, дебют которого намечен на Токийский автосалон, именуется K-EV X Style. Он показывает, как будут выглядеть кей-кары Mitsubishi для внутреннего рынка, переведённые на электротягу. Внешность концепта характерна фирменной решёткой радиатора в X-стиле с двухъярусной оптикой, необычным бампером и двухцветным решением кузова. Концепт предвещает появление серийного электромобиля, продажи которого в Японии стартуют ближе к концу весны.

Ещё два кроссовера, в названиях которых присутствует слово Ralliart, демонстрируют набор аксессуаров, подготовленных в рамках возрождения спортивного суббренда. Mitsubishi Outlander и Eclipse Cross можно будет оснастить, к примеру, оригинальным декором кузова с контрастными цветовыми акцентами и чёрными колёсными дисками.

Среди прочего Mitsubishi покажет Outlander и Delica D:5, подготовленные для путешествий по бездорожью, а также прототип коммерческого кей-кара на электротяге, снабжённый оборудованием для одиночного кемпинга. Minicab-MiEV B-Leisure Style получил, к примеру, походный стол, складную кровать и блок питания Power Box, к которому можно подключать как бытовые электроприборы, так и ноутбук для работы на свежем воздухе.

Под суббрендом Ralliart серийные Mitsubishi уже продаются: на рынке Таиланда осенью прошлого года появились две спецверсии внедорожника Pajero Sport и пикапа L200. При этом отличаются они от стандартных моделей только декором.