Заряженный Ford Bronco стал шестиколёсным пикапом

Ателье Apocalypse, известное своими экстравагантными доработками внедорожников, опубликовало изображения проекта Apocalypse Knightmare. Утверждается, что это первый в мире Ford Bronco Raptor, который стал шестиколёсным пикапом. При этом никаких технических характеристик пока не обнародовано.
- Судя по фото, внедорожнику сформировали грузовую платформу и добавили третью ось, а также снабдили сильно расширенными колёсными арками и силовым обвесом. Внедорожник обут в колёсные диски бронзового цвета с экстремальным вылетом и низкопрофильной резиной.
- Если новинку построили по тем же принципам, что и шестиколёсник на базе обычного Bronco, то Knightmare получил лишние 100 миллиметров к дорожному просвету, а в длину вытянулся до 5,7 метра.
- Судя по некоторым намёкам ателье, все шесть колёс Apocalypse Knightmare ведущие. Был ли доработан по примеру предыдущего проекта двигатель внедорожника, не уточняется. Ford Bronco Raptor штатно оснащается трёхлитровым V6, развивающим 400 л.с. и 563 Нм в сочетании с 10-диапазонным «автоматом».
В начале нынешнего лета ателье построило экстремальный грузовик под названием Razorback на базе Ram 1500 TRX. В отличие от прочих подобных пикапов, шестиколёсник от Apocalypse получил три ряда дополнительных сидений в кузове.
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