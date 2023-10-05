Заряженный Ford Bronco стал шестиколёсным пикапом

Ателье Apocalypse, известное своими экстравагантными доработками внедорожников, опубликовало изображения проекта Apocalypse Knightmare. Утверждается, что это первый в мире Ford Bronco Raptor, который стал шестиколёсным пикапом. При этом никаких технических характеристик пока не обнародовано.