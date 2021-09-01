Компания Audi начала продавать в России «заряженные» электрокары

Российские дилеры Audi открыли приём заказов на S‑версии электрических вседорожников e‑tron и e‑tron Sportback. На обеих моделях стоят три электро­мотора, которые совокупно развивают до 503 л.с. и 973 Нм крутящего момента. Цена в России — от 8 450 000 и 8 655 000 рублей соответ­ственно. Стандартный Audi e‑tron с 408-сильной установкой стоит минимум 6 535 000 рублей.