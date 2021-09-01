Компания Audi начала продавать в России «заряженные» электрокары

Российские дилеры Audi открыли приём заказов на S‑версии электрических вседорожников e‑tron и e‑tron Sportback. На обеих моделях стоят три электромотора, которые совокупно развивают до 503 л.с. и 973 Нм крутящего момента. Цена в России — от 8 450 000 и 8 655 000 рублей соответственно. Стандартный Audi e‑tron с 408-сильной установкой стоит минимум 6 535 000 рублей.
- До 100 км/ч оба кроссовера ускоряются за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 210 км/ч. При этом запас хода у e‑tron S Sportback чуть выше, чем у вседорожника с обычным кузовом: 378 километров против 372. Обе модели полноприводные с системой контроля вектора тяги, а также имитацией блокировки переднего дифференциала.
- Внешними отличиями S-версий электромобилей стали новые бамперы, 20-дюймовые колёса и серебристые вставки, а опционально кроссоверы можно оснастить камерами вместо боковых зеркал. В интерьере новинок появятся спортивные кресла и оригинальная отделка.
- В России кроссоверы по умолчанию будут оснащаться адаптивной пневмоподвеской со спортивными настройками и возможностью регулирования дорожного просвета. Диапазон — 73 миллиметра. Кроме того, в оснащение войдут матричная оптика и три экрана в салоне (12,3-дюймовая панель приборов и две сенсорные панели диагональю 10,1 и 8,6 дюйма на центральной консоли). Опционально для кроссоверов предложат особо комфортные кресла, четырёхзонный климат-контроль, систему ночного видения, комплекс водительских ассистентов и так далее.
По итогам 2020 года Audi e-tron стал самым популярным электромобилем в России: модель разошлась тиражом 134 экземпляра. В тройку лидеров также вошли Porsche Taycan и Tesla Model 3.
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