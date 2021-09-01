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Компания Audi начала продавать в России «заряженные» электрокары

Вседорожники e-tron и e-tron Sportback получили 503-сильную силовую установку и заметно подорожали
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Российские дилеры Audi открыли приём заказов на S‑версии электрических вседорожников e‑tron и e‑tron Sportback. На обеих моделях стоят три электро­мотора, которые совокупно развивают до 503 л.с. и 973 Нм крутящего момента. Цена в России — от 8 450 000 и 8 655 000 рублей соответ­ственно. Стандартный Audi e‑tron с 408-сильной установкой стоит минимум 6 535 000 рублей.

  • До 100 км/ч оба кроссовера ускоряются за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 210 км﻿/﻿ч. При этом запас хода у e‑tron S Sportback чуть выше, чем у вседорожника с обычным кузовом: 378 кило­метров против 372. Обе модели полно­приводные с системой контроля вектора тяги, а также имитацией блокировки переднего дифференциала.
  • Внешними отличиями S-версий электро­мобилей стали новые бамперы, 20-дюймовые колёса и серебри­стые вставки, а опционально кроссоверы можно оснастить камерами вместо боковых зеркал. В интерьере новинок появятся спортивные кресла и оригинальная отделка.
  • В России кроссоверы по умолчанию будут оснащаться адаптивной пневмо­подвеской со спортивными настройками и возмож­ностью регулиро­вания дорожного просвета. Диапазон — 73 милли­метра. Кроме того, в оснащение войдут матричная оптика и три экрана в салоне (12,3-дюймовая панель приборов и две сенсорные панели диагональю 10,1 и 8,6 дюйма на центральной консоли). Опционально для кроссоверов предложат особо комфортные кресла, четырёх­зонный климат-контроль, систему ночного видения, комплекс водитель­ских ассистентов и так далее.

По итогам 2020 года Audi e-tron стал самым популярным электро­мобилем в России: модель разошлась тиражом 134 экземпляра. В тройку лидеров также вошли Porsche Taycan и Tesla Model 3.

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#Премиальные кроссоверы#Audi#Audi e-tron#Audi e-tron S#Audi e-tron S Sportback#Электрокары#Новинки#Цены
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