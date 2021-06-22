Заряженная Hyundai Elantra N: первые фото

Основное изменение во внешности седана, заметное на фотографиях, — это компактное антикрыло на крышке багажника. Оно призвано оптимизировать воздушные завихрения в задней части Elantra, увеличивать прижимную силу и, как следствие, повышать устойчивость спорткара.

Новые накладки на пороги с «законцовками», также предназначенные для распределения воздушных потоков, выкрашены в ярко-красный цвет. Это станет особой приметой внешности Hyundai Elantra N, как и необычные колёсные диски с красными тормозными суппортами. Наконец, спорткару пообещали два крупных патрубка выхлопной системы.

Какую именно силовую установку получит седан, пока не уточняется. В апреле компания продемонстри­ровала N‑версию кроссовера Kona, которую оснастили двухлитровым турбомотором на 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента. В паре с восьми­ступенчатым «роботом» он обеспечивает вседорожнику возможность ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 5,5 секунды.

У Hyundai Elantra есть также «подогретая» версия N Line — она комплектуется 201-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра, который можно агрегатировать или с семиступен­чатой роботизированной коробкой, или с шести­ступенчатой «механикой».