Запуск производства и дебют серийного Tesla Cybertruck опять перенесли

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что дебют серийного пикапа Cybertruck и запуск его производства опять переносятся, сообщает Electrek. Премьера готовой к выпуску версии модели состоится лишь в 2022 году, а сборка начнётся не раньше 2023 года.

Задержка производства пикапа, анонсированного ещё в 2019 году, связана с обилием технологий, которые непросто внедрять в производство. Маск напомнил, что «это будет особенный проект. Словно сбой в матрице. Автомобиль, которым мог бы управлять Нео».

В финансовых отчётах за второй квартал 2021 года указывается, что Cybertruck встанет на конвейер после того, как на заводе Gigafactory в Остине (Техас) начнётся сборка кроссовера Model Y. Вероятно, речь идёт о попытке наладить тестовую сборку модели.

По предварительной информации, на полную мощность завод Gigafactory Austin сможет выйти лишь к 2023 году. Таким образом, тысячам людей, оформившим предзаказ, придётся ждать свои Кибертраки ещё минимум два года.

Дизайн серийного пикапа и его габаритные размеры были утверждены только в середине августа 2021 года. Однако публичная демонстрация внешнего вида модели пока так и не состоялась.