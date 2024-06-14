Да, в Отчётах Авто.ру можно найти и такие сведения! За три месяца до ввоза в Россию через Белоруссию Volkswagen продавали на американском аукционе битых машин в Денвере, штат Колорадо.

И выглядел тогда универсал совсем не так здорово, как сейчас. Его продавали после фронтального удара, в котором он почти полностью лишился передней части кузова. У автомобиля сильно покорёжило моторный отсек и отработали подушки.