Сегодня подержанные машины из-за рубежа стали особенно востребованными. Хотя и прежде интерес к ним был. Например, из-за того, что это — возможность приобрести интересный автомобиль, который в России официально не предлагался. Но многие из этих машин отправляются в эмиграцию не от хорошей жизни. Сегодняшний выпуск рубрики «Не бит, не крашен» — как раз об этом.
Итак, в продаже рестайлинговый универсал Volkswagen Golf седьмого поколения. Модель сама по себе редкая, но этот экземпляр — практически эксклюзивный. Ведь перед нами версия Alltrack — с увеличенным клиренсом, защитным обвесом и полным приводом. Под капотом у Гольфа стоит 1,8-литровый бензиновый турбомотор на 170 л.с., а в паре с ним работает не привычный для моделей VW «робот», а надёжная механическая коробка передач. Хотят за машину 2018 года с пробегом 88 тысяч километров чуть меньше двух миллионов рублей.
Такие Гольфы официально в России не продавались, но и без этой информации можно догадаться, что автомобиль сделали не для нашего рынка — по оранжевым отражателям в фарах и разметке спидометра в милях в час. Но самое главное, что к внешнему виду и состоянию салона не придраться: на фотографиях автомобиль выглядит очень хорошо.
Комментарий продавца
Автомобиль в хорошем состоянии, владею больше года. Замена масла каждые 7.5 т. км. Основной пробег трассовый. В автомобиле есть все для комфортного передвижения:
- круиз-контроль,
- датчик света,
- датчик дождя,
-подогрев передних сидений,
-камера заднего вида,
-ДХО, подсветка поворотов, фоновая подсветка салона
-выбор режима вождения.
Торг при осмотре минимальный. Есть вся история обслуживания. Если не можете дозвониться, пишите сообщение.
Gоlf Alltraсk
В комментарии действительно интересно и ценно только одно: продавец написал, что владеет универсалом больше года. То есть Фольксваген привезли в Россию не для перепродажи и заработка, а для себя. Хотя импортировать автомобиль мог и кто-то другой.
Открываем Отчёт Авто.ру и видим, что Golf Alltrack действительно поставили на учёт за год с небольшим до размещения объявления о продаже. Оно появилось в конце января 2024 года, а единственный в российском ПТС владелец был вписан в документ 15 января 2023-го.
Ничего особенного с Гольфом за время эксплуатации в нашей стране не происходило: в отчёте есть сведения лишь о прохождении техосмотра, паре штрафов и действующем полисе ОСАГО.
Вот только ввезли вседорожный универсал в Россию гораздо раньше, чем поставили на учёт, — ещё в сентябре 2022 года. И почему же тогда его зарегистрировали только спустя почти четыре месяца? И у нас есть ответ: Volkswagen ремонтировали после жёсткого ДТП, произошедшего ещё в США, где он обитал прежде!
Да, в Отчётах Авто.ру можно найти и такие сведения! За три месяца до ввоза в Россию через Белоруссию Volkswagen продавали на американском аукционе битых машин в Денвере, штат Колорадо.
И выглядел тогда универсал совсем не так здорово, как сейчас. Его продавали после фронтального удара, в котором он почти полностью лишился передней части кузова. У автомобиля сильно покорёжило моторный отсек и отработали подушки.
Знает ли об этом автор объявления? Вопрос открытый. Возможно, он действительно ввёз и качественно восстановил Golf для себя. Второй вариант: нынешний продавец приобрёл уже отремонтированный универсал, а в объявлении о его продаже была приписка в духе «вы будете первым владельцем в ПТС». И только спустя год текущий собственник разобрался, что же он на самом деле купил...
Как бы то ни было, желающим приобрести практичный Golf VII поколения без подобных приключений в прошлом, стоит обратить внимание на другие варианты. А отсеять проблемные экземпляры помогут Отчёты Авто.ру.
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