Замену батареи на электрокаре Chevrolet Volt оценили втрое дороже самой машины

Один из дилеров марки Chevrolet во Флориде выставил счёт на 30,8 тысячи долларов владельцу электрокара Volt, обратившемуся за заменой аккумулятора. Как пишет Carscoops, это втрое дороже самого электрокара, который на вторичном рынке стоит 9–10 тысяч долларов. Однако у дилерского центра нашлось логичное объяснение.
- Менять батарею предполагалось на Chevrolet Volt 2012 модельного года. Сам новый аккумулятор оценили в 26,8 тысячи долларов, работа обошлась бы владельцу в 1,2 тысячи долларов, остальное — это цена технических жидкостей и налоги.
- Издание The Drive уточняет, что на Volt тех лет устанавливались очень скромные по современным меркам аккумуляторы на 16 кВт⋅ч. При этом сейчас за 14 тысяч долларов можно купить впятеро более ёмкую батарею для Tesla Model 3, а за 26,6 тысячи — совершенно новый электромобиль Chevrolet Bolt.
- В свою очередь, представители дилерского центра объяснили столь высокую стоимость батареи как раз её возрастом. По их словам, такой аккумулятор сейчас крайне сложно раздобыть — просто потому, что он технологически устарел. «Думайте об этом как о телевизорах с большим экраном. Помните, когда появились первые большие экраны, они были очень дорогими, а по мере развития технологий цены становились гуманнее», — приводит издание заявление дилерства.
В период с 2012 по 2014 год именно Chevrolet Volt считался самым популярным электромобилем в США. Позже он уступил эту позицию хэтчу Nissan Leaf, а потом рейтинги продаж возглавили различные модели Tesla.
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