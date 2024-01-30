Замену батареи на электрокаре Chevrolet Volt оценили втрое дороже самой машины

В свою очередь, представители дилерского центра объяснили столь высокую стоимость батареи как раз её возрастом. По их словам, такой аккумулятор сейчас крайне сложно раздобыть — просто потому, что он технологически устарел. «Думайте об этом как о телевизорах с большим экраном. Помните, когда появились первые большие экраны, они были очень дорогими, а по мере развития технологий цены становились гуманнее», — приводит издание заявление дилерства.