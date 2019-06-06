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В Монако показали дорожный суперкар, максимально похожий на машину Формулы-1

Zacaria SC: реплика формульного болида с V12 Ferrari
Новости

Австралийский кастомайзер Зак Михайлович показал на выставке Top Marques в Монако свой новый проект – Zacaria SC. Автомобиль выглядит как формульный болид, но при этом абсолютно легален для использования на дорогах общего пользования.

  • Силовая структура кузова Zacaria SC создана из легированной стали, а наружные панели — из алюминия. Машина оснащена 18-дюймовыми колёсами, регулируемой подвеской, светодиодной оптикой и выхлопной системой с управляемыми заслонками. Сухой вес автомобиля составляет 850 килограммов.

  • За единственным сиденьем установлен атмосферный 6.3 V12 мощностью 740 лошадиных сил, позаимствованный у купе Ferrari F12berlinetta. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «секвенталкой» с подрулевыми лепестками. По желанию можно установить и традиционный рычаг переключения.

  • На данный момент Zacaria SC построен в единственном экземпляре, но приём заказов уже открыт. Предварительная стоимость автомобиля в базовой версии составляет один миллион долларов (65,1 миллиона рублей).

Хотели бы на такой машине постоять в пробке по пути на работу?

Да! На таком — сколько угодно
Нет, конечно

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#Суперкары
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