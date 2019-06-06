В Монако показали дорожный суперкар, максимально похожий на машину Формулы-1

Силовая структура кузова Zacaria SC создана из легированной стали, а наружные панели — из алюминия. Машина оснащена 18-дюймовыми колёсами, регулируемой подвеской, светодиодной оптикой и выхлопной системой с управляемыми заслонками. Сухой вес автомобиля составляет 850 килограммов.

За единственным сиденьем установлен атмосферный 6.3 V12 мощностью 740 лошадиных сил, позаимствованный у купе Ferrari F12berlinetta. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «секвенталкой» с подрулевыми лепестками. По желанию можно установить и традиционный рычаг переключения.