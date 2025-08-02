Едем в Смоленск на машине: что посмотреть в городе и по пути к нему

Путеводители любят применять к Смоленской области и её административному центру громкие эпитеты вроде «щит России» или «ключ к воротам страны». Ведь Смоленщина веками выступала западным форпостом нашего государства. Но неправильно сводить туристическую привлекательность региона только к военным памятникам. На самом деле здесь хватает и других, очень интересных и разноплановых объектов — от природных заповедников до культурных редкостей и самобытных ресторанчиков.
Добираться до Смоленска из Москвы лучше по трассе М-1 «Беларусь», используя для выезда из столицы северный обход города Одинцово. Это, как и участок федеральной автодороги до Кубинки, — платные отрезки. Однако лучше заложить эти траты в бюджет, чем терять драгоценное время в пробках, которые регулярно скапливаются на бесплатных альтернативных шоссе, особенно в пиковые часы и дачный сезон.
Трасса М-1 – первая советская автомагистраль, главная транспортная артерия, связывающая Россию и Белоруссию ещё с довоенных времён. Поэтому движение здесь всегда оживлённое, но и ухаживают за дорогой соответствующе: покрытие хорошее, хватает качественных заправок, магазинов и зон отдыха. На пути встречаются светофоры, населённые пункты и даже железнодорожные переезды, однако в целом получается двигаться быстро и комфортно.
К тому же Смоленская область начинает удивлять практически сразу после пересечения границы региона — достаточно свернуть с основного шоссе. А мы подскажем, куда повернуть.
Смотрим чудо-колодец и «Волгу» первого космонавта
Примерно на полпути до Смоленска советуем съехать с М-1 в небольшой город Гагарин. С начала XVIII века он назывался Гжатск, но был переименован в честь первого покорителя космоса — Юрий Алексеевич родился и вырос в этих местах. Указ вышел в апреле 1968 года — спустя месяц после гибели лётчика.
О легендарном историческом полёте и внеземных путешествиях советской эпохи здесь напоминает буквально всё: памятники, бюсты, панно, названия гостиниц, улиц и скверов. И, разумеется, город изрядно насыщен выставками, посвящёнными Гагарину и его семье. Так, например, в самом центре находится интерактивный Музей первого полёта, где показывают тренажёры космонавтов, двигатель второй ступени ракеты-носителя «Восток» и пульт управления, сурдобарокамеру СБК-48 и другие тематические артефакты. В качестве оригинальных сувениров предлагают космическое питание в тюбиках и даже особенное мороженое.
Музей первого полёта
Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина, 12
Режим работы: все дни, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 350 рублей
Ещё более внушительный и вместе с тем душевный комплекс расположился чуть севернее, на берегу реки Гжать. Основа экспозиции — два дома-музея: школьных лет Гагарина и родителей первого космонавта. Здание в память о родителях построили в 1961 году за казённый счёт в знак благодарности от правительства РСФСР. Это последнее место в городе, которое Юрий Алексеевич посетил перед гибелью. Во дворе в стеклянном саркофаге экспонируется личная машина космонавта: чёрная «Волга» ГАЗ-21 с красивыми номерами 78-78 МОД и не менее красивым небесно-голубым интерьером.
Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина
Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 74
Режим работы: ежедневно, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 100 рублей
В доме-музее школьных лет Гагарина зафиксирована обстановка 1949 года, когда будущий космонавт покинул родные края и отправился на учёбу в Люберецкое индустриальное училище.
Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина
Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 69
Режим работы: все дни, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 150 рублей
Любопытно, что до 1945 года этот деревянный дом находился в другом месте: отец космонавта перенёс сруб в город из деревни Клушино, расположенной в 23 км от Гжатска. В 1971-м там в тех же размерах и на том же участке построили аналогичное здание, где организовали дом-музей детских лет Гагарина, тщательно воссоздав интерьер крестьянского жилища 1930-х. Во дворе восстановили землянку, в которой ютилась семья Юрия Алексеевича во время немецкой оккупации, а также чудо-колодец. Ходят слухи, что вода из него исполняет заветные мечты.
Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина
Адрес: Смоленская область, Гагаринский район, дер. Клушино, ул. Гагарина, 42
Режим работы: все дни, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 150 рублей
На обратном пути можно перекусить в «Избе-чайной». Это атмосферное и недорогое кафе также относится к музейному комплексу Гагарина, поэтому упор здесь делают не только на еду, но и на интерактив: мастер-классы, театрализованные представления, фольклорные программы. Гостям предлагают отведать блюда по рецептам семьи космонавта и поучаствовать в сценках. С расписанием активностей можно ознакомиться в соответсвующем разделе на официальном сайте.
Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»
Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 78 | на Яндекс Картах
Режим работы: все дни, кроме пн., с 9:00 до 17:30
Средний чек: 500–600 рублей
Есть вероятность, что после всех музеев, посвящённых Гагарину, и плотного обеда захочется передохнуть. Решение заночевать в Гагарине будет оправдано, как минимум, для путешественников с детьми. В этом случае можно снять номер в гостинице с хорошими отзывами и ярким названием — «Атмосфера».
Мини-гостиница «Атмосфера»
Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 58с2
Цена номера за ночь: от 3500 рублей
Парковка: бесплатная
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Изучаем елизаветинское барокко
В районе Вязьмы имеет смысл свернуть с трассы М-1 направо в сторону Холм-Жирковского и доехать до села Хмелита, чтобы увидеть старейшую из доживших до наших дней дворянскую усадьбу Смоленщины.
С XVII века имение принадлежало роду Грибоедовых. И великий драматург, музыкант и дипломат — автор «Горе от ума» Александр Грибоедов — подолгу гостил здесь у дяди, проводя едва ли не каждое лето детства в роскошном дворце. Кстати, автор проекта пышного и вместе с тем элегантного здания, а также парка с прудами до сих пор неизвестен. Посетители могут изучить в деталях редкий для провинциальной усадебной архитектуры стиль елизаветинское барокко, умело восстановленный реставраторами из руин.
Историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита»
Адрес: Смоленская область, с. Хмелита
Режим работы: ср.–вс. с 9:00 до 17:00 (с 1 ноября по 1 апреля), с 10:00 до 18:00 (с 1 апреля по 1 ноября); последняя среда месяца — санитарный день
Стоимость билета: от 100 рублей
Через дорогу от усадьбы Грибоедовых, в бывшей сыроварне (по другой версии — флигеле оранжереи) расположен компактный музей адмирала, героя обороны Севастополя и Синопского сражения Павла Нахимова. Необычно сталкиваться в лесах Смоленщины с морскими реликвиями, но на то есть веская причина — знаменитый военный родился здесь. И пусть фамильная усадьба не сохранилась, на относительно молодой выставке постарались собрать обширную коллекцию ценных экспонатов той эпохи и реконструировать некоторые элементы интерьеров имения. Можно заглянуть, чтобы потом дополнить впечатление визитом в музей Нахимова в Смоленске.
Музей П. С. Нахимова
Адрес: Смоленская область, с. Хмелита, ул. Грибоедова
Режим работы: ср.–вс. с 9:00 до 17:00 (с 1 ноября по 1 апреля), с 10:00 до 18:00 (с 1 апреля по 1 ноября); последняя среда месяца — санитарный день
Стоимость билета: 158 рублей
Считаем ледниковые озёра
Любителям экотуризма стоит заехать в национальный парк «Смоленское поозёрье», где вдали от оживлённых трасс и шумных городов сохранился внушительный кусок уникальной природы. Последнее на Восточно-Европейской равнине Валдайское оледенение оставило на память о себе изрезанные речными долинами холмистые гряды, реликтовые леса и 35 красивейших озёр с необычными названиями: Чистик, Сапшо, Рытое, Дго и так далее.
Территория заповедника занимает 146 тысяч гектаров. В городе Демидов, экоцентре «Бакланово» и посёлке Пржевальское работают визит-центры, где можно купить сувениры и получить полную информацию о цивилизованном отдыхе. А вариантов интересно провести время в «Смоленском поозёрье» масса: от рыбалки и традиционной русской бани до посещения агроусадеб и оригинальных выставок — бересты, «Резные причуды», «Наедине с деревом», дома-музея Пржевальского — великий учёный-исследователь семь лет жил и работал здесь.
За самостоятельные прогулки по оборудованным экотропам плату не берут (достаточно общего билета (разрешения) за 300 рублей для визита в парк). Маршрутов много: «В царстве бурого медведя», «В гости к бобрам», «К городищу древнего Вержавска» и так далее. Достаточно скачать с официального сайта на смартфон трек для приложения Maps.me — и можно идти.
Хотя бывалые посетители рекомендуют всё же заказать экскурсию из обширного ассортимента пеших, велосипедных и автомобильных туров — так получится увидеть гораздо больше. Например, попасть зимой на подкормочную площадку диких зубров или посетить небанальные военно-исторические объекты времён Великой Отечественной. Некоторые программы занимают несколько дней — сверяйтесь с информацией на официальном сайте.
Информационный центр парка «Смоленское поозёрье» в посёлке Пржевальское
Адрес: Смоленская область, пос. Пржевальское, ул. Гуревича, 19
Режим работы: пн.–пт. с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; в выходные — с 11:00 до 17:00
Рядом есть место, где можно вкусно перекусить. Скромное, но уютное заведение, которое гости хвалят за отменную выпечку, вкусные беляши и фирменный торт «Сапшо» (кстати, отличный съедобный сувенир). Кроме того, это едва ли не единственное место в округе, где можно поесть без предзаказа еды.
Кафе «Турист»
Адрес: Смоленская область, пос. Пржевальское, ул. Советская, 9Б | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00, в летний период с 10:00 до 18:00
Средний чек: 600 рублей
Если при посещении парка вы выбрали программу, которая длится несколько дней, можно переночевать в туристическом комплексе с большой собственной конюшней. Душевное (по словам постояльцев) место, где можно забронировать апартаменты или комфортабельные номера как для летнего, так и для зимнего отдыха. Учтите, что в главный корпус отеля не заселяют с детьми до 11 лет, а бронирование возможно на срок от двух дней. Отель предлагает в аренду соответствующее оборудование и собственные экскурсионные маршруты по заповеднику. Но основная специализация заведения — это, конечно, верховая езда и всё, что с ней связано.
Загородный клуб-отель «Конный двор»
Адрес: Смоленская область, пос. Пржевальское, ул. 1-я Западная, 13
Цена номера за ночь: от 26 000 рублей за 2 ночи
Парковка: бесплатная
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Узнаём, кто живёт в тереме
Всего в 20 километрах к югу от Смоленска находится исторический объект, который напрочь ломает классическое представление о дореволюционной российской усадьбе. Когда-то Талашкино принадлежало княжескому роду Тенишевых. И на рубеже XIX–XX веков его видная представительница — известная меценатка, художница и коллекционер Мария Клавдиевна — устроила в семейной вотчине, на хуторе Флёново, что-то вроде прогрессивного арт-центра.
За вдохновением сюда приезжали Репин и Врубель, Шаляпин и Стравинский. Но самый видный след оставил Николай Рерих — над порталом церкви Святого духа сохранилась монументальная мозаика мастера под названием «Спас Нерукотворный».
В здании бывшей сельскохозяйственной школы, открытой Марией Клавдиевной в 1894 году для крестьянских детей, сегодня проводят интерактивные экскурсии на тему образования и быта столетней давности. Можно перенестись во времени и побывать на уроках арифметики, чистописания и даже научиться обращению с кормушкой для пчёл. Изначально, помимо общеобразовательных предметов, здесь преподавали пение, рисование, игру на балалайке, земледелие и скотоводство. То есть всё, что пригодилось бы в жизни трудовой молодёжи той эпохи.
А самая яркая достопримечательность усадьбы Талашкино — сказочный домик «Теремок», построенный по проекту Сергея Малютина в качестве библиотеки и гостевых покоев. Эксперты называют это необычное здание шедевром русского малого зодчества. Ажурные наличники, сочные краски, затейливый декор фасадов — мы привыкли видеть такое на картинках, а никак не в реальной жизни. Можно долго ходить вокруг и рассматривая детали. Внутри обычно работает интересная художественная выставка.
Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
Адрес: Смоленская область, пос. Флёново
Режим работы: вт.–чт. с 10:30 до 19:00; пт. с 10:30 до 18:00; пн. — выходной; последний четверг месяца — санитарный день
Стоимость билета: от 50 рублей
С питанием на территории «Теремка» сложно: местный ресторан работает только по предварительным заказам. Зато в магазине «Родник» можно найти авторские сувениры ручной работы известного гончара Анатолия Козлова. Он же проводит мастер-классы по керамике и традиционному талашкинскому орнаменту.
Гончарная мастерская в Талашкино
Адрес: Смоленская область, пос. Флёново
Режим работы: по предварительной записи
«Первым делом мне запомнилась, конечно, Смоленская крепость и забавные названия её башен — Веселуха, Бублейка, Зимбулка, Орёл. Всего их сохранилось 17. Ну, как сохранилось. К сожалению, на стены попасть нельзя, и сама крепость явно требует реставрации. Это на фотографиях издалека очень красиво, а вблизи понимаешь, что за такой богатой историей надо бы ухаживать иначе.
В город стоит поехать из Москвы и только ради Старой Смоленской дороги. По этому тракту сначала наступал, а потом бежал Наполеон. Правда, не ждите здесь каких-то уникальных достопримечательностей, кроме памятных знаков о сражениях с французами. Дорога привлекает атмосферой и красивыми пейзажами центральной России. Полная тишина и умиротворение. Удивительно, что всего в нескольких километрах от современной трассы разрушаются заброшенные деревни и вокруг ни души. Хотя местами Смоленский тракт становится грунтовкой, та его часть, которая в принципе проходима, доступна для любого автомобиля в нормальную погоду. Из интересных мест на дороге мне запомнилось загадочное Семлёвское озеро (на Яндекс Картах), на дне которого, по легенде, до сих пор лежат сокровища Наполеона.
За более современной историей советую заехать в город Гагарин, бывший Гжатск. Если отправитесь в тематическую “космическую” поездку, рекомендую остановиться в загородном отеле Vazuza Country Club с большим количеством коттеджей и активностей. Любителей заброшек по пути наверняка заинтересует усадьба Голицыных в поселке Самуйлово (на Яндекс Картах). Тоже часть истории, хоть уже прилично разрушенная».
Туристический комплекс Вазуза Кантри Клаб
Адрес: Смоленская область, дер. Лебёдки, ул. Нирваны
Цена номера за ночь: от 4000 рублей
Парковка: бесплатная
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Исторический центр древнего города компактен и хорошо подходит для пеших прогулок. Мы составили маршрут по основным достопримечательностям с тем расчётом, чтобы вы смогли двигаться от одного пункта к другому, исключая при желании неинтересные места. И не забывайте смотреть вокруг — Смоленск насыщен памятниками, на обстоятельное описание которых потребовался бы отдельный репортаж.
Определённо стоит увидеть сохранившиеся фрагменты могучей крепости, построенной под руководством зодчего Фёдора Коня в XVI веке. До наших дней дошли участки стен с величественными оборонительными башнями, что тянутся, например, вдоль улицы Дзержинского.
Можно заглянуть в музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны», примечательный не столько экспозицией, сколько уникальным зданием. Это бывшее городское училище «Памяти 1812 года», открытое ровно через сто лет после изгнания армии Наполеона. Причём замок в неорусском стиле искусно интегрировали в крепостную стену — ровно там, где французы устроили пролом, подорвав Кассандаловскую башню.
Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
Адрес: Смоленск, ул. Дзержинского, 4а
Режим работы: ежедневно, кроме пн., с 10:30 до 19:00, пт. с 10:30 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 250 рублей
Интересно будет навестить сад Блонье — старейший в Смоленске (1830 год) — и найти на углу улиц Ленина и Глинки бронзового оленя. В начале прошлого века скульптуру создали для украшения охотничьей усадьбы германского кайзера Вильгельма II, а после Второй мировой войны перевезли в СССР.
После можно свернуть во двор по адресу улица Ленина, 10а, стараясь не пропустить маленький домик с красной крышей. Это самая древняя гражданская постройка Смоленска. В первой половине XVII века здесь размещалась «польская архива», а в XVIII веке в здании обустроили кузницу. Сейчас ремесленная обстановка воссоздана в музее во всех подробностях, а экскурсию проводит переодетый в мастера историк.
Музей «Городская кузница XVII века»
Адрес: Смоленск, ул. Ленина, 10а
Режим работы: ежедневно, кроме пн. и чт., с 10:30 до 19:00, пт. с 10:30 до 18:00, последняя среда месяца — санитарный день
Стоимость билета: 100 рублей
Рекомендуем пройтись по Большой Советской улице — главной в городе. По сути, это выставка архитектуры XIX — начала XX века. Среди особняков выделяется пышным декором Дом книги (№12 на пересечении с улицей Козлова), некогда принадлежавший видному купцу 1-й гильдии Павлову.
Далее можно подняться на Соборную гору и по примеру Наполеона восхититься жемчужиной стиля киевское барокко — Свято-Успенским кафедральным собором нежно-бирюзового цвета, построенным на месте, откуда в IX веке начался Смоленск. Золотые купола храма — визитная карточка города, они видны едва ли не с любой окраины. А со здешних смотровых площадок открываются самые лучшие панорамы.
Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор
Адрес: Смоленск, Соборный двор, 5
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 19:30
Стоимость билета: бесплатно
Следующая точка маршрута — недавно благоустроенная набережная Днепра, которая трёхуровневой террасой занимает пространство между рекой и Большой Краснофлотской улицей. Там можно перейти Днепр и дойти до улицы Кашена, 20. Здесь находится древнейший из сохранившихся храмов Смоленска, прекрасный образец домонгольского зодчества — церковь Петра и Павла XII века.
Вяземский пряник
Самыми знаменитыми пряниками считаются тульские, но вяземские, несмотря на более скромный размер, — их ровесники и тоже известны с XVII века. В лучшие годы изысканное лакомство со Смоленщины отправляли на стол Екатерины Великой, Николая II и даже английской королевы Виктории. Увы, со временем кулинарное ремесло угасло, и только в 2015 году Вяземский хлебокомбинат возродил традицию, получив рукописный рецепт Прокофия Барышева — секрет сохранила внучка приёмной дочери купца.
Конфеты и смоква
Секреты изготовления этих сладостей тоже чуть было не сгинули в водовороте событий XX века. Однако стараниями местных энтузиастов удалось обнаружить в библиотеках и архивах старинные рецепты и наладить по ним производство традиционных смоленских лакомств из натуральных фруктов и ягод.
Народные промыслы
А ещё в городе есть место, где можно не только купить готовый сувенир, но и изготовить подарок своими руками. Для этого стоит посетить творческую мастерскую «Смоленская изба», в ассортименте которой без малого два десятка мастер-классов: от лепки из глины и росписи керамики до плетения из лыка и изготовления славянских оберегов и кукол-травниц.
Творческая мастерская «Смоленская изба»
Адрес: Смоленск, Большая Советская, 24
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Стоимость билета: необходимо уточнять по телефону
Подороже: ресторан Saint-Jacques
Уголок Европы в историческом центре Смоленска, известный элегантным интерьером и классической кухней с французским акцентом. Здесь подают, к примеру, сырный крем-суп с беконом и крутонами (370 рублей), мидии-киви под соусом блю-чиз (690 рублей), лавандовый чиз-кейк со смородиновым конфи (570 рублей).
Адрес: г. Смоленск, Чуриловский пер., 19 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: от 1500 рублей
Оптимально: кафе «Упитанный енот»
Креативное и вместе с тем доступное заведение с понятной универсальной кухней (шашлыки, пицца, паста, супы). Интерьер разделён на несколько тематических залов: зимний сад с обилием растений, фонтанами, стеклянной крышей и качелями вместо стульев; музыкальная зона, где по вечерам звучит живой вокал; эльфийское пространство в сказочном стиле. Традиционного меню нет — гости заказывают блюда на планшете. А вместе со счётом в аккуратной шкатулке приносят пузырёк валерьянки.
Адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, 16 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 2:00
Средний чек: 500–1000 рублей
Атмосферно: кофейня Aeblehaven
Одно из тех заведений, которое принято характеризовать как «секретное» и «для своих». Неприметная дверь обычного дома, каких полно в любом городе, открывает вход в двухэтажный заповедник модной молодёжной культуры. Трудно произносимое слово Æblehaven — фамилию датского путешественника — владельцы выбрали в качестве названия случайным образом, просто ткнув пальцем наугад в книгу. Здесь действительно рай для первооткрывателей и творческих личностей. Завсегдатаи рекомендуют попробовать фирменные десерты и авторский кофе.
Адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, 5А | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–ср. с 07:50 до 22:00, чт., пт. с 07:50 до 23:00, сб. с 08:50 до 23:00, вс. с 08:50 до 22:00
Средний чек: 500–1000 рублей
Подороже: отель «Усадьба»
Уютный четырёхзвёздочный отель в классическом стиле, расположенный в самом центре города. Гостям предлагают 22 номера разной степени комфорта, ресторан с авторской кухней, сауну с бассейном и даже зарядку для электромобилей. Туристы хвалят гостиницу за хорошее расположение, приветливый персонал и вкусные завтраки.
Адрес: г. Смоленск, ул. Бакунина, 2В
Цена номера за ночь: от 6318 рублей
Парковка: бесплатная
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Оптимально: отель Премьер
Тот случай, когда современная четырёхзвёздочная гостиница предлагает выгодные расценки по причине удалённости от центра города. Что, впрочем, не должно напугать автомобилиста. Доступны восемь категорий номеров, ресторан Gambrinus с огромным ассортиментом пивных напитков, фитнес-зал и многое другое. Собственно, постояльцы как раз и выделяют среди преимуществ «Премьера» высокий общий уровень сервиса за разумные деньги.
Адрес: г. Смоленск, ул. Крупской, 64
Цена номера за ночь: от 4883 рублей
Парковка: бесплатная
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Недорого: West Hotel
Гостиница расположена рядом с окружной дорогой на въезде в город с западного направления — удобно для тех, кто хочет не только сэкономить, но и совместить путешествие по региону с осмотром достопримечательностей Смоленска. Отдыхающие отмечают чистоту номеров, заботливость персонала, а также бесплатный зерновой кофе на стойке регистрации.
Адрес: г. Смоленск, Краснинское шоссе, 14А
Цена номера за ночь: от 2222 рублей
Парковка: бесплатная
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На знакомство с самим Смоленском хватит одного дня. Но если есть желание подробно и без спешки изучить окрестности, логичнее запланировать путешествие на все выходные, поскольку расстояния между интересными точками значительные, а качество дорог стремительно падает по мере удаления от трассы М-1 «Беларусь».
В таком случае примерные расходы на уик-энд составят:
- топливо в обе стороны с учётом локальных разъездов — 6000 рублей;
- двухместный номер на две ночи — 10 000 рублей;
- питание на три дня — порядка 12 000 рублей.
Суммарно получается 28 000 рублей. Траты на сувениры и билеты в музеи добавляйте в смету отдельно по своим запросам.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее ориентироваться по Смоленской области, собрали все точки из материала на одной карте.