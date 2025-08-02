Едем в Смоленск на машине: что посмотреть в городе и по пути к нему

Путеводители любят применять к Смоленской области и её административному центру громкие эпитеты вроде «щит России» или «ключ к воротам страны». Ведь Смоленщина веками выступала западным форпостом нашего государства. Но неправильно сводить туристическую привлекательность региона только к военным памятникам. На самом деле здесь хватает и других, очень интересных и разноплановых объектов — от природных заповедников до культурных редкостей и самобытных ресторанчиков.

Добираться до Смоленска из Москвы лучше по трассе М-1 «Беларусь», используя для выезда из столицы северный обход города Одинцово. Это, как и участок федеральной автодороги до Кубинки, — платные отрезки. Однако лучше заложить эти траты в бюджет, чем терять драгоценное время в пробках, которые регулярно скапливаются на бесплатных альтернативных шоссе, особенно в пиковые часы и дачный сезон.