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Едем в Смоленск на машине: что посмотреть в городе и по пути к нему

Что посмотреть в Смоленске и окрестностях
Путешествия
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Путеводители любят применять к Смоленской области и её административному центру громкие эпитеты вроде «щит России» или «ключ к воротам страны». Ведь Смоленщина веками выступала западным форпостом нашего государства. Но неправильно сводить туристическую привлекательность региона только к военным памятникам. На самом деле здесь хватает и других, очень интересных и разноплановых объектов — от природных заповедников до культурных редкостей и самобытных ресторанчиков.

Добираться до Смоленска из Москвы лучше по трассе М-1 «Беларусь», используя для выезда из столицы северный обход города Одинцово. Это, как и участок федеральной автодороги до Кубинки, — платные отрезки. Однако лучше заложить эти траты в бюджет, чем терять драгоценное время в пробках, которые регулярно скапливаются на бесплатных альтернативных шоссе, особенно в пиковые часы и дачный сезон.

Фотография: Ghirlandajo

400 км: Москва — Смоленск
Около 5 часов по платному северному обходу Одинцово и трассе М-1 «Беларусь» (всего около 930 рублей без учёта проспекта Багратиона)
бензин AИ-95 — 32 литра (при расходе 8 л / 100 км), около 2210 рублей

Трасса М-1 – первая советская автомагистраль, главная транспортная артерия, связывающая Россию и Белоруссию ещё с довоенных времён. Поэтому движение здесь всегда оживлённое, но и ухаживают за дорогой соответствующе: покрытие хорошее, хватает качественных заправок, магазинов и зон отдыха. На пути встречаются светофоры, населённые пункты и даже железнодорожные переезды, однако в целом получается двигаться быстро и комфортно.

К тому же Смоленская область начинает удивлять практически сразу после пересечения границы региона — достаточно свернуть с основного шоссе. А мы подскажем, куда повернуть.

Куда заглянуть в окрестностях Смоленска

Смотрим чудо-колодец и «Волгу» первого космонавта

Примерно на полпути до Смоленска советуем съехать с М-1 в небольшой город Гагарин. С начала XVIII века он назывался Гжатск, но был переименован в честь первого покорителя космоса — Юрий Алексеевич родился и вырос в этих местах. Указ вышел в апреле 1968 года — спустя месяц после гибели лётчика.

О легендарном историческом полёте и внеземных путешествиях советской эпохи здесь напоминает буквально всё: памятники, бюсты, панно, названия гостиниц, улиц и скверов. И, разумеется, город изрядно насыщен выставками, посвящёнными Гагарину и его семье. Так, например, в самом центре находится интерактивный Музей первого полёта, где показывают тренажёры космонавтов, двигатель второй ступени ракеты-носителя «Восток» и пульт управления, сурдобарокамеру СБК-48 и другие тематические артефакты. В качестве оригинальных сувениров предлагают космическое питание в тюбиках и даже особенное мороженое. 

Фотографии: A.SavinBurov.yl

Фотографии: Алексей Дмитриев

Музей первого полёта

Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина, 12
Режим работы: все дни, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 350 рублей

Ещё более внушительный и вместе с тем душевный комплекс расположился чуть севернее, на берегу реки Гжать. Основа экспозиции — два дома-музея: школьных лет Гагарина и родителей первого космонавта. Здание в память о родителях построили в 1961 году за казённый счёт в знак благодарности от правительства РСФСР. Это последнее место в городе, которое Юрий Алексеевич посетил перед гибелью. Во дворе в стеклянном саркофаге экспонируется личная машина космонавта: чёрная «Волга» ГАЗ-21 с красивыми номерами 78-78 МОД и не менее красивым небесно-голубым интерьером.

Фотография: Алексей Дмитриев

Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина

Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 74
Режим работы: ежедневно, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 100 рублей

В доме-музее школьных лет Гагарина зафиксирована обстановка 1949 года, когда будущий космонавт покинул родные края и отправился на учёбу в Люберецкое индустриальное училище.

Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина

Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 69
Режим работы: все дни, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 150 рублей

Любопытно, что до 1945 года этот деревянный дом находился в другом месте: отец космонавта перенёс сруб в город из деревни Клушино, расположенной в 23 км от Гжатска. В 1971-м там в тех же размерах и на том же участке построили аналогичное здание, где организовали дом-музей детских лет Гагарина, тщательно воссоздав интерьер крестьянского жилища 1930-х. Во дворе восстановили землянку, в которой ютилась семья Юрия Алексеевича во время немецкой оккупации, а также чудо-колодец. Ходят слухи, что вода из него исполняет заветные мечты.

Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина

Адрес: Смоленская область, Гагаринский район, дер. Клушино, ул. Гагарина, 42
Режим работы: все дни, кроме пн., с 10:00 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 150 рублей

На обратном пути можно перекусить в «Избе-чайной». Это атмосферное и недорогое кафе также относится к музейному комплексу Гагарина, поэтому упор здесь делают не только на еду, но и на интерактив: мастер-классы, театрализованные представления, фольклорные программы. Гостям предлагают отведать блюда по рецептам семьи космонавта и поучаствовать в сценках. С расписанием активностей можно ознакомиться в соответсвующем разделе на официальном сайте.

Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»

Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 78 | на Яндекс Картах
Режим работы: все дни, кроме пн., с 9:00 до 17:30
Средний чек: 500–600 рублей

Есть вероятность, что после всех музеев, посвящённых Гагарину, и плотного обеда захочется передохнуть. Решение заночевать в Гагарине будет оправдано, как минимум, для путешественников с детьми. В этом случае можно снять номер в гостинице с хорошими отзывами и ярким названием — «Атмосфера».

Мини-гостиница «Атмосфера»

Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 58с2
Цена номера за ночь: от 3500 рублей
Парковка: бесплатная
Посмотреть цены и забронировать номер

Изучаем елизаветинское барокко

В районе Вязьмы имеет смысл свернуть с трассы М-1 направо в сторону Холм-Жирковского и доехать до села Хмелита, чтобы увидеть старейшую из доживших до наших дней дворянскую усадьбу Смоленщины.

С XVII века имение принадлежало роду Грибоедовых. И великий драматург, музыкант и дипломат — автор «Горе от ума» Александр Грибоедов — подолгу гостил здесь у дяди, проводя едва ли не каждое лето детства в роскошном дворце. Кстати, автор проекта пышного и вместе с тем элегантного здания, а также парка с прудами до сих пор неизвестен. Посетители могут изучить в деталях редкий для провинциальной усадебной архитектуры стиль елизаветинское барокко, умело восстановленный реставраторами из руин.

Фотография: Belliy

Историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита»

Адрес: Смоленская область, с. Хмелита
Режим работы: ср.–вс. с 9:00 до 17:00 (с 1 ноября по 1 апреля), с 10:00 до 18:00 (с 1 апреля по 1 ноября); последняя среда месяца — санитарный день
Стоимость билета: от 100 рублей

Через дорогу от усадьбы Грибоедовых, в бывшей сыроварне (по другой версии — флигеле оранжереи) расположен компактный музей адмирала, героя обороны Севастополя и Синопского сражения Павла Нахимова. Необычно сталкиваться в лесах Смоленщины с морскими реликвиями, но на то есть веская причина — знаменитый военный родился здесь. И пусть фамильная усадьба не сохранилась, на относительно молодой выставке постарались собрать обширную коллекцию ценных экспонатов той эпохи и реконструировать некоторые элементы интерьеров имения. Можно заглянуть, чтобы потом дополнить впечатление визитом в музей Нахимова в Смоленске.

Фотография: Музей П. С. Нахимова

Музей П. С. Нахимова

Адрес: Смоленская область, с. Хмелита, ул. Грибоедова
Режим работы: ср.–вс. с 9:00 до 17:00 (с 1 ноября по 1 апреля), с 10:00 до 18:00 (с 1 апреля по 1 ноября); последняя среда месяца — санитарный день
Стоимость билета: 158 рублей

Считаем ледниковые озёра

Любителям экотуризма стоит заехать в национальный парк «Смоленское поозёрье», где вдали от оживлённых трасс и шумных городов сохранился внушительный кусок уникальной природы. Последнее на Восточно-Европейской равнине Валдайское оледенение оставило на память о себе изрезанные речными долинами холмистые гряды, реликтовые леса и 35 красивейших озёр с необычными названиями: Чистик, Сапшо, Рытое, Дго и так далее.

Территория заповедника занимает 146 тысяч гектаров. В городе Демидов, экоцентре «Бакланово» и посёлке Пржевальское работают визит-центры, где можно купить сувениры и получить полную информацию о цивилизованном отдыхе. А вариантов интересно провести время в «Смоленском поозёрье» масса: от рыбалки и традиционной русской бани до посещения агроусадеб и оригинальных выставок — бересты, «Резные причуды», «Наедине с деревом», дома-музея Пржевальского — великий учёный-исследователь семь лет жил и работал здесь.

Фотография: 4rodion

За самостоятельные прогулки по оборудованным экотропам плату не берут (достаточно общего билета (разрешения) за 300 рублей для визита в парк). Маршрутов много: «В царстве бурого медведя», «В гости к бобрам», «К городищу древнего Вержавска» и так далее. Достаточно скачать с официального сайта на смартфон трек для приложения Maps.me — и можно идти. 

Хотя бывалые посетители рекомендуют всё же заказать экскурсию из обширного ассортимента пеших, велосипедных и автомобильных туров — так получится увидеть гораздо больше. Например, попасть зимой на подкормочную площадку диких зубров или посетить небанальные военно-исторические объекты времён Великой Отечественной. Некоторые программы занимают несколько дней — сверяйтесь с информацией на официальном сайте.

Информационный центр парка «Смоленское поозёрье» в посёлке Пржевальское

Адрес: Смоленская область, пос. Пржевальское, ул. Гуревича, 19
Режим работы: пн.–пт. с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; в выходные — с 11:00 до 17:00

Рядом есть место, где можно вкусно перекусить. Скромное, но уютное заведение, которое гости хвалят за отменную выпечку, вкусные беляши и фирменный торт «Сапшо» (кстати, отличный съедобный сувенир). Кроме того, это едва ли не единственное место в округе, где можно поесть без предзаказа еды.

Кафе «Турист»

Адрес: Смоленская область, пос. Пржевальское, ул. Советская, 9Б | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00, в летний период с 10:00 до 18:00
Средний чек: 600 рублей

Если при посещении парка вы выбрали программу, которая длится несколько дней, можно переночевать в туристическом комплексе с большой собственной конюшней. Душевное (по словам постояльцев) место, где можно забронировать апартаменты или комфортабельные номера как для летнего, так и для зимнего отдыха. Учтите, что в главный корпус отеля не заселяют с детьми до 11 лет, а бронирование возможно на срок от двух дней. Отель предлагает в аренду соответствующее оборудование и собственные экскурсионные маршруты по заповеднику. Но основная специализация заведения — это, конечно, верховая езда и всё, что с ней связано.

Загородный клуб-отель «Конный двор»

Адрес: Смоленская область, пос. Пржевальское, ул. 1-я Западная, 13
Цена номера за ночь: от 26 000 рублей за 2 ночи
Парковка: бесплатная
Посмотреть цены и забронировать номер

Узнаём, кто живёт в тереме

Всего в 20 километрах к югу от Смоленска находится исторический объект, который напрочь ломает классическое представление о дореволюционной российской усадьбе. Когда-то Талашкино принадлежало княжескому роду Тенишевых. И на рубеже XIX–XX веков его видная представительница — известная меценатка, художница и коллекционер Мария Клавдиевна — устроила в семейной вотчине, на хуторе Флёново, что-то вроде прогрессивного арт-центра.

За вдохновением сюда приезжали Репин и Врубель, Шаляпин и Стравинский. Но самый видный след оставил Николай Рерих — над порталом церкви Святого духа сохранилась монументальная мозаика мастера под названием «Спас Нерукотворный».

Фотография: Belliy

В здании бывшей сельскохозяйственной школы, открытой Марией Клавдиевной в 1894 году для крестьянских детей, сегодня проводят интерактивные экскурсии на тему образования и быта столетней давности. Можно перенестись во времени и побывать на уроках арифметики, чистописания и даже научиться обращению с кормушкой для пчёл. Изначально, помимо общеобразовательных предметов, здесь преподавали пение, рисование, игру на балалайке, земледелие и скотоводство. То есть всё, что пригодилось бы в жизни трудовой молодёжи той эпохи.

Фотография: Digr

А самая яркая достопримечательность усадьбы Талашкино — сказочный домик «Теремок», построенный по проекту Сергея Малютина в качестве библиотеки и гостевых покоев. Эксперты называют это необычное здание шедевром русского малого зодчества. Ажурные наличники, сочные краски, затейливый декор фасадов — мы привыкли видеть такое на картинках, а никак не в реальной жизни. Можно долго ходить вокруг и рассматривая детали. Внутри обычно работает интересная художественная выставка.

Историко-архитектурный комплекс «Теремок»

Адрес: Смоленская область, пос. Флёново
Режим работы: вт.–чт. с 10:30 до 19:00; пт. с 10:30 до 18:00; пн. — выходной; последний четверг месяца — санитарный день
Стоимость билета: от 50 рублей

С питанием на территории «Теремка» сложно: местный ресторан работает только по предварительным заказам. Зато в магазине «Родник» можно найти авторские сувениры ручной работы известного гончара Анатолия Козлова. Он же проводит мастер-классы по керамике и традиционному талашкинскому орнаменту.

Гончарная мастерская в Талашкино

Адрес: Смоленская область, пос. Флёново
Режим работы: по предварительной записи

Алексей Дмитриев

Автор телеграм-канала для путешественников «Сэр с горы»

«Первым делом мне запомнилась, конечно, Смоленская крепость и забавные названия её башен — Веселуха, Бублейка, Зимбулка, Орёл. Всего их сохранилось 17. Ну, как сохранилось. К сожалению, на стены попасть нельзя, и сама крепость явно требует реставрации. Это на фотографиях издалека очень красиво, а вблизи понимаешь, что за такой богатой историей надо бы ухаживать иначе.

Фотография: Николай Смолянкин

В город стоит поехать из Москвы и только ради Старой Смоленской дороги. По этому тракту сначала наступал, а потом бежал Наполеон. Правда, не ждите здесь каких-то уникальных достопримечательностей, кроме памятных знаков о сражениях с французами. Дорога привлекает атмосферой и красивыми пейзажами центральной России. Полная тишина и умиротворение. Удивительно, что всего в нескольких километрах от современной трассы разрушаются заброшенные деревни и вокруг ни души. Хотя местами Смоленский тракт становится грунтовкой, та его часть, которая в принципе проходима, доступна для любого автомобиля в нормальную погоду. Из интересных мест на дороге мне запомнилось загадочное Семлёвское озеро (на Яндекс Картах), на дне которого, по легенде, до сих пор лежат сокровища Наполеона.

Фотография: Механизированная штукатурка (Яндекс Карты)

За более современной историей советую заехать в город Гагарин, бывший Гжатск. Если отправитесь в тематическую “космическую” поездку, рекомендую остановиться в загородном отеле Vazuza Country Club с большим количеством коттеджей и активностей. Любителей заброшек по пути наверняка заинтересует усадьба Голицыных в поселке Самуйлово (на Яндекс Картах). Тоже часть истории, хоть уже прилично разрушенная».

Туристический комплекс Вазуза Кантри Клаб

Адрес: Смоленская область, дер. Лебёдки, ул. Нирваны
Цена номера за ночь: от 4000 рублей
Парковка: бесплатная
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Чем заняться в Смоленске

Исторический центр древнего города компактен и хорошо подходит для пеших прогулок. Мы составили маршрут по основным достопримечательностям с тем расчётом, чтобы вы смогли двигаться от одного пункта к другому, исключая при желании неинтересные места. И не забывайте смотреть вокруг — Смоленск насыщен памятниками, на обстоятельное описание которых потребовался бы отдельный репортаж.

Фотография: Alexxx Malev (Flickr)

Определённо стоит увидеть сохранившиеся фрагменты могучей крепости, построенной под руководством зодчего Фёдора Коня в XVI веке. До наших дней дошли участки стен с величественными оборонительными башнями, что тянутся, например, вдоль улицы Дзержинского.

Можно заглянуть в музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны», примечательный не столько экспозицией, сколько уникальным зданием. Это бывшее городское училище «Памяти 1812 года», открытое ровно через сто лет после изгнания армии Наполеона. Причём замок в неорусском стиле искусно интегрировали в крепостную стену — ровно там, где французы устроили пролом, подорвав Кассандаловскую башню.

Фотография: Николай Смолянкин

Фотография: Alexxx Malev (Flickr)

Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

Адрес: Смоленск, ул. Дзержинского, 4а
Режим работы: ежедневно, кроме пн., с 10:30 до 19:00, пт. с 10:30 до 18:00, последний вторник месяца — санитарный день
Стоимость билета: 250 рублей

Интересно будет навестить сад Блонье — старейший в Смоленске (1830 год) — и найти на углу улиц Ленина и Глинки бронзового оленя. В начале прошлого века скульптуру создали для украшения охотничьей усадьбы германского кайзера Вильгельма II, а после Второй мировой войны перевезли в СССР. 

Фотография: Aniacra

После можно свернуть во двор по адресу улица Ленина, 10а, стараясь не пропустить маленький домик с красной крышей. Это самая древняя гражданская постройка Смоленска. В первой половине XVII века здесь размещалась «польская архива», а в XVIII веке в здании обустроили кузницу. Сейчас ремесленная обстановка воссоздана в музее во всех подробностях, а экскурсию проводит переодетый в мастера историк.

Фотография: Lumaca

Музей «Городская кузница XVII века»

Адрес: Смоленск, ул. Ленина, 10а
Режим работы: ежедневно, кроме пн. и чт., с 10:30 до 19:00, пт. с 10:30 до 18:00, последняя среда месяца — санитарный день
Стоимость билета: 100 рублей

Рекомендуем пройтись по Большой Советской улице — главной в городе. По сути, это выставка архитектуры XIX — начала XX века. Среди особняков выделяется пышным декором Дом книги (№12 на пересечении с улицей Козлова), некогда принадлежавший видному купцу 1-й гильдии Павлову.

Фотография: Lumaca

Далее можно подняться на Соборную гору и по примеру Наполеона восхититься жемчужиной стиля киевское барокко — Свято-Успенским кафедральным собором нежно-бирюзового цвета, построенным на месте, откуда в IX веке начался Смоленск. Золотые купола храма — визитная карточка города, они видны едва ли не с любой окраины. А со здешних смотровых площадок открываются самые лучшие панорамы.

Фотография: Николай Смолянкин

Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор

Адрес: Смоленск, Соборный двор, 5
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 19:30
Стоимость билета: бесплатно

Следующая точка маршрута — недавно благоустроенная набережная Днепра, которая трёхуровневой террасой занимает пространство между рекой и Большой Краснофлотской улицей. Там можно перейти Днепр и дойти до улицы Кашена, 20. Здесь находится древнейший из сохранившихся храмов Смоленска, прекрасный образец домонгольского зодчества — церковь Петра и Павла XII века.

Вид с реки на Смоленский кремль. Фотография: Foreman-ok

Церковь Петра и Павла. Фотография: Ludvig14

Что привезти из Смоленска

Вяземский пряник

Самыми знаменитыми пряниками считаются тульские, но вяземские, несмотря на более скромный размер, — их ровесники и тоже известны с XVII века. В лучшие годы изысканное лакомство со Смоленщины отправляли на стол Екатерины Великой, Николая II и даже английской королевы Виктории. Увы, со временем кулинарное ремесло угасло, и только в 2015 году Вяземский хлебокомбинат возродил традицию, получив рукописный рецепт Прокофия Барышева — секрет сохранила внучка приёмной дочери купца.

Фотография: Яндекс Маркет

Конфеты и смоква

Секреты изготовления этих сладостей тоже чуть было не сгинули в водовороте событий XX века. Однако стараниями местных энтузиастов удалось обнаружить в библиотеках и архивах старинные рецепты и наладить по ним производство традиционных смоленских лакомств из натуральных фруктов и ягод.

Фотография: смоква.рф

Народные промыслы

А ещё в городе есть место, где можно не только купить готовый сувенир, но и изготовить подарок своими руками. Для этого стоит посетить творческую мастерскую «Смоленская изба», в ассортименте которой без малого два десятка мастер-классов: от лепки из глины и росписи керамики до плетения из лыка и изготовления славянских оберегов и кукол-травниц.

Творческая мастерская «Смоленская изба»

Адрес: Смоленск, Большая Советская, 24
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Стоимость билета: необходимо уточнять по телефону

Где вкусно поесть в Смоленске
Подороже: ресторан Saint-Jacques

Уголок Европы в историческом центре Смоленска, известный элегантным интерьером и классической кухней с французским акцентом. Здесь подают, к примеру, сырный крем-суп с беконом и крутонами (370 рублей), мидии-киви под соусом блю-чиз (690 рублей), лавандовый чиз-кейк со смородиновым конфи (570 рублей).
Адрес: г. Смоленск, Чуриловский пер., 19 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: от 1500 рублей

Оптимально: кафе «Упитанный енот»

Креативное и вместе с тем доступное заведение с понятной универсальной кухней (шашлыки, пицца, паста, супы). Интерьер разделён на несколько тематических залов: зимний сад с обилием растений, фонтанами, стеклянной крышей и качелями вместо стульев; музыкальная зона, где по вечерам звучит живой вокал; эльфийское пространство в сказочном стиле. Традиционного меню нет — гости заказывают блюда на планшете. А вместе со счётом в аккуратной шкатулке приносят пузырёк валерьянки.

Адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, 16 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 2:00
Средний чек: 500–1000 рублей

Атмосферно: кофейня Aeblehaven

Одно из тех заведений, которое принято характеризовать как «секретное» и «для своих». Неприметная дверь обычного дома, каких полно в любом городе, открывает вход в двухэтажный заповедник модной молодёжной культуры. Трудно произносимое слово Æblehaven — фамилию датского путешественника — владельцы выбрали в качестве названия случайным образом, просто ткнув пальцем наугад в книгу. Здесь действительно рай для первооткрывателей и творческих личностей. Завсегдатаи рекомендуют попробовать фирменные десерты и авторский кофе.

Адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, 5А | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–ср. с 07:50 до 22:00, чт., пт. с 07:50 до 23:00, сб. с 08:50 до 23:00, вс. с 08:50 до 22:00
Средний чек: 500–1000 рублей

Где переночевать в Смоленске
Подороже: отель «Усадьба»

Уютный четырёхзвёздочный отель в классическом стиле, расположенный в самом центре города. Гостям предлагают 22 номера разной степени комфорта, ресторан с авторской кухней, сауну с бассейном и даже зарядку для электромобилей. Туристы хвалят гостиницу за хорошее расположение, приветливый персонал и вкусные завтраки.

Адрес: г. Смоленск, ул. Бакунина, 2В
Цена номера за ночь: от 6318 рублей
Парковка: бесплатная
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Оптимально: отель Премьер

Тот случай, когда современная четырёхзвёздочная гостиница предлагает выгодные расценки по причине удалённости от центра города. Что, впрочем, не должно напугать автомобилиста. Доступны восемь категорий номеров, ресторан Gambrinus с огромным ассортиментом пивных напитков, фитнес-зал и многое другое. Собственно, постояльцы как раз и выделяют среди преимуществ «Премьера» высокий общий уровень сервиса за разумные деньги.

Адрес: г. Смоленск, ул. Крупской, 64
Цена номера за ночь: от 4883 рублей
Парковка: бесплатная
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Недорого: West Hotel

Гостиница расположена рядом с окружной дорогой на въезде в город с западного направления — удобно для тех, кто хочет не только сэкономить, но и совместить путешествие по региону с осмотром достопримечательностей Смоленска. Отдыхающие отмечают чистоту номеров, заботливость персонала, а также бесплатный зерновой кофе на стойке регистрации.

Адрес: г. Смоленск, Краснинское шоссе, 14А
Цена номера за ночь: от 2222 рублей
Парковка: бесплатная
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Бюджет поездки

На знакомство с самим Смоленском хватит одного дня. Но если есть желание подробно и без спешки изучить окрестности, логичнее запланировать путешествие на все выходные, поскольку расстояния между интересными точками значительные, а качество дорог стремительно падает по мере удаления от трассы М-1 «Беларусь».

В таком случае примерные расходы на уик-энд составят:

  • топливо в обе стороны с учётом локальных разъездов — 6000 рублей;
  • двухместный номер на две ночи — 10 000 рублей;
  • питание на три дня — порядка 12 000 рублей.

Суммарно получается 28 000 рублей. Траты на сувениры и билеты в музеи добавляйте в смету отдельно по своим запросам.

Все точки на одной карте

Чтобы вам было удобнее ориентироваться по Смоленской области, собрали все точки из материала на одной карте.

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25
Комментарии
Комментарии7
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2 августа 2025
Боги! Как же вы здорово все описали! Спасибище!
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6
3 января 2026
В каком году писалась эта статья?
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7 марта 2026
Огромное спасибо! Перед поездкой необходимая информация!
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14 марта 2026
Спасибо за такой рассказ. Живу в этом городе и очень приятно это читать. Вы большой молодец
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11 апреля 2026
Не знала, что столько интересного исторического в городе и для детей есть что посмотреть. Завтра будем в вашем городе проездом, а вот летом захотелось подольше побыть, экскурсию взять. Спасибо за советы и вообще классно и полезно пишете.
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20 апреля 2026
Потрясла (в плохом смысле) гостиница Держава! Это что-то с чем-то. Номера убогие, грязь, белье такое ощущение, что с 90-х не менялось! Во дворе ни одной скамейки, зато две красивых кедровых сосны. Я приехала вся в прыщах от супер белья. Поесть негде, пришлость есть в Макдаке, что сильно не хотелось. В городе трамваи доубиваются наверное московские, в которых ехвть страшно, и циркулирует только один новенький. Народ одет на местном рынке так бедно, что смотреть страшно. Обидно, что приграничный и исторический город забыт. Только в Питере столько денег рассосалось, что на 10 Смоленсков хватило бы! Молчу уж про Москву. Набережная убогая, Днепр заросший! Короче, кошмар. Попала на этот сайт случайно и не удержалась от воспоминания о рабочей командировке в город Смоленск. Кто-то тут каких то богов увидел? Сон приснился?
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25 июня 2026
Светлана В., а вы , видимо, или москвичка или питерская. Россию то видели?
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