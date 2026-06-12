Из Москвы в сторону Пскова ведёт автодорога «Балтия» — трассу построили относительно недавно, на рубеже 1980–1990-х, и с тех пор уже не раз реконструировали. Поэтому теперь дорога, так же известная как Новорижское шоссе, на сотню с лишним километров от столицы представляет собой качественную магистраль с разделительной полосой и разрешённой скоростью 110 км/ч. Серьёзные заторы возможны разве что в период дачной миграции.

Правда, после Волоколамска М-9 превращается в типичное загородное двухполосное шоссе — ограничение скорости падает до 90 км/ч, а заправок становится меньше. Но ехать всё равно приятно, поскольку трафик обычно умеренный, мест для безопасных обгонов большегрузов достаточно, а населённые пункты встречаются редко.