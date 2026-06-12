Псков — уголок северо-западной России на границе с Эстонией и Латвией. Место, которое принято называть атмосферным и душевным. Его нужно увидеть и прочувствовать самому, как в своё время сделали Пушкин и Довлатов: оба великих литератора подпитывались на псковщине вдохновением. Здесь переплелись чудесная природа и самобытная архитектура, древность и современность, суровые ратные подвиги и тонкое искусство. И собирать столь обширный спектр впечатлений лучше на машине, ведь интересные места сосредоточены не только в городе — достопримечательности разбросаны по всей области. Ездить придётся много, что тоже здорово, ведь локальные трассы и даже грунтовки — одни из самых захватывающих в стране. Неслучайно Псков регулярно принимает этапы чемпионата и кубка РФ по классическому ралли. Уже заинтригованы? Тогда в путь!
Из Москвы в сторону Пскова ведёт автодорога «Балтия» — трассу построили относительно недавно, на рубеже 1980–1990-х, и с тех пор уже не раз реконструировали. Поэтому теперь дорога, так же известная как Новорижское шоссе, на сотню с лишним километров от столицы представляет собой качественную магистраль с разделительной полосой и разрешённой скоростью 110 км/ч. Серьёзные заторы возможны разве что в период дачной миграции.
Правда, после Волоколамска М-9 превращается в типичное загородное двухполосное шоссе — ограничение скорости падает до 90 км/ч, а заправок становится меньше. Но ехать всё равно приятно, поскольку трафик обычно умеренный, мест для безопасных обгонов большегрузов достаточно, а населённые пункты встречаются редко.
В районе Пустошки придётся свернуть с «Балтии» на федеральную трассу «Псков» и повысить концентрацию — покрытие здесь похуже, порой появляются поперечные волны и выбоины. Откровенно разбитой дорогу Р-23 не назвать, но надо быть внимательным.
Интересные места начинаются ещё до Пскова, поэтому есть смысл спланировать маршрут так, чтобы посещать их последовательно по пути от Москвы. В таком порядке мы их и опишем.
Ореховно
Начнём изучение региона с небольшого крюка от Пустошки в сторону Невеля — заедем в гости к талантливому ландшафтному архитектору Александру Гривко, который в память о маме разбил на берегу реки Ореховницы «первый и единственный в России европейский сад».
Пять гектаров некогда запущенных огородов стараниями мастера превратились в настоящую энциклопедию стилей: английского пейзажного, итальянского и французского регулярных, русского усадебного с элементами готики. Даже дом здесь особенный — выстроен в виде маленького нормандского замка. Однако основной акцент сделан всё же на растениях: в тёплый сезон в саду постоянно что-то цветёт и благоухает. Даже в российской глубинке можно собрать такую гармоничную загородную эклектику.
Ореховно — частное владение, но открытое для публичного доступа. Нюанс в том, что в уникальной усадьбе, внесённой в престижный список Great Gardens of the World («Великие сады мира»), частенько устраивают закрытые мероприятия. Поэтому перед визитом рекомендуем уточнить актуальный график работы на сайте.
Усадьба Ореховно
Адрес: Псковская область, Пустошкинский район, дер. Ореховно
Режим работы: с 1 мая по 14 сентября ежедневно с 10:00 до 19:00, с 15 сентября по 20 октября ежедневно с 10:00 до 18:00
Стоимость билета: 600 рублей
Пушкинские горы
Так называется тихий, уютный посёлок, расположенный чуть в стороне от трассы Р-23 и ставший административным центром грандиозного природно-литературного заповедника. Стоит он на трёх «китах» — бывших дворянских имениях Михайловское, Тригорское и Петровское, тесно связанных с историей семьи Пушкина. В первом Александр Сергеевич отбывал ссылку, во второе чуть ли не ежедневно наведывался в гости к друзьям, а в третьем жили Ганнибалы — предки поэта.
Похоронен Пушкин, кстати, тоже неподалёку — на утёсе Святогорского монастыря, любопытного компактностью и солидными перепадами высот. Поэтому в любое время года сюда устраивают паломничество фанаты творчества великого писателя и поэта, а на могиле всегда много цветов.
А ещё в посёлке некоторое время работал Сергей Довлатов, красочно изобразивший собственные приключения в повести «Заповедник». Поклонники писателя выкупили и сохранили неказистый деревянный домик, где жил литератор, и теперь предлагают интересующимся частные экскурсии.
Пушкинские горы прекрасны не столько музеями, сколько обилием разноплановых активностей. Детям, например, будет интересно посетить экопарк «Зооград» (300 рублей, оплата только наличными), действующую водяную мельницу и историческую почту в деревне Бугрово, где воссоздали уголок старины и традиционного русского зодчества. Романтики оценят парки и ландшафт дворянских усадеб: дышится там очень легко, а виды открываются потрясающие.
Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Адрес: Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские горы
Режим работы: вс.–пт. с 10:00 до 18:00, сб. с 10:00 до 20:00, последний вторник каждого месяца — санитарный день
Стоимость билета: от 150 рублей
Если позволяет время, логично задержаться в Пушкиногорье подольше. Тем более, что в округе хватает приятных отелей и ресторанов со вкусной локальной кухней. Вот лишь некоторые из них, проверенные личным опытом.
Где остановиться и вкусно поесть в Пушкинских горах
Литературный отель «Арина Р.»
Адрес: Псковская область, Пушкиногорский район, дер. Бугрово, д. 1а
Цена номера за ночь: от 2500 рублей
Парковка: бесплатная
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Гостиничный комплекс «Имение Алтунъ»
Адрес: Псковская область, Новоржевский район, дер. Алтун, д. 22
Цена номера за ночь: от 4250 рублей
Парковка: бесплатная
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Уездная ресторация «Кафе Корзинка»
Адрес: Псковская область, Пушкиногорский район, дер. Бугрово, д. 1а | на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 8:00 до 23:00, пт.–сб. с 8:00 до 24:00
Средний чек: 900 рублей
Ресторан «Амбар под дубами»
Адрес: Псковская область, Новоржевский район, дер. Алтун, д. 22 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 13:00 до 21:00, понедельник с 14:00 до 21:00
Средний чек: 1000 рублей
Остров
Свернуть в центр города со столь необычным названием стоит ради пары уникальных висячих мостов через рукава реки Великой. Утверждается, что других подобных транспортных сооружений постройки середины XIX века в России больше не осталось.
Так это или нет — неважно. Ажурные цепные конструкции в любом случае впечатляют. Да и фотографии здесь получаются отличные. Кстати, в 1853 году по островским мостам перед официальным открытием прогуливался царь Николай I и, как зафиксировали документы, остался доволен увиденным. В наше время строительные памятники украсили ещё и декоративной подсветкой, так что заехать в Остров можно и в сумерках.
Где вкусно поесть в Острове
Ресторан «Остров-парк»
Адрес: Псковская область, г. Остров, ул. 25 октября, 28 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00
Средний чек: 500–1000 рублей
Один из древнейших российских городов, основанный в начале Х века, донёс до современности редкой красоты кром — так называется местный кремль. Туристы обычно стремятся сразу попасть внутрь крепости, но мы рекомендуем прежде полюбоваться стенами и башнями со стороны.
Прогуляйтесь неспешно по Ольгинской набережной. Сделайте «открыточные» снимки Плоской башни со смотровой площадки у слияния рек Великой и Псковы. Посетите отреставрированный Варлаамовский угол. Только так получится наглядно представить весь масштаб эпохального каменного зодчества этих мест.
Внутри кром уютный и относительно компактный. Здесь интересно рассматривать детали, вроде следов археологических раскопок так называемого Довмонтова города или элементов фортификации типа захаба (узкий проход). Взгляните на главный храм Пскова — белоснежный Свято-Троицкий собор XVII века, а также посетите выставки в величественных Приказных палатах. И, конечно, имеет смысл подняться на смотровые площадки крепостных стен, примерив на себя роль защитников русской земли от зарубежных супостатов. Ведь буквально вся история города пропитана ратными подвигами — об этом подробно расскажут на экскурсиях.
Псковский кремль
Адрес: Псков, Кремль
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 21:00
Стоимость билета: вход на территорию бесплатный, смотровые площадки и экспозиции — от 100 рублей
О псковской храмовой традиции стоит сказать отдельно — это действительно самобытная ветвь культовой архитектуры, и неспроста с десяток местных церквей включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но даже среди такого изобилия редкостей есть изюминка — Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.
Мужская обитель, кстати, действующая, но сам скромный на вид собор относится к музею-заповеднику. Потому что только здесь в России сохранился внушительный ансамбль оригинальных фресок XII века, выполненных греческими мастерами. Такую ценность определённо стоит увидеть своими глазами! Но выбирайте для этого хорошую погоду. Когда на улице осадки, доступ в храм закрывают.
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Адрес: Псков, Мирожская наб., 2
Режим работы: вт.–вс. с 11:00 до 18:00
Стоимость билета: 250 рублей
Вообще, по центру Пскова приятно передвигаться пешком. Среди популярных точек: Поганкины палаты (сейчас закрыты на реставрацию), Гремячая башня, овеянная множеством городских легенд, и парк Куопио.
Трактиръ «903»
Адрес: г. Псков, ул. Набат, 2а | на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 11:00 до 1:00, пт., сб. с 11:00 до 2:00
Средний чек: 600–800 рублей
Ресторан и бар «Покровский»
Адрес: г. Псков, ул. Кузнецкая, 2 | на Яндекс Картах
Режим работы: бар — круглосуточно, ресторан: вс.–чт. с 12:00 до 23:00, пт., сб. с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1200–1500 рублей
Ресторан «Трапезные палаты»
Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, 1Б | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1500–2000 рублей
«Советую атмосферное местечко “СтрогановЪ” с большой парковкой, видом на реку Великая и Мирожский монастырь и с очень вкусными стейками, в том числе из палтуса и горбуши. Приятная лаундж-музыка, стильный интерьер, уютные террасы прилагаются».
Ресторан русской кухни «СтрогановЪ»
Адрес: г. Псков, Красноармейская наб., 16А | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1500–2000 рублей
Дорого и круто: ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева»
Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, 1Б
Цена номера за ночь: от 6035 рублей
Парковка: бесплатная
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Оптимально: бизнес-отель Old Estate Hotel & SPA
Адрес: г. Псков, ул. Верхне-Береговая, 4
Цена номера за ночь: от 4500 рублей
Парковка: бесплатная
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Недорого и уютно: городской отель «Барселона»
Адрес: г. Псков, ул. Юбилейная, 43Б
Цена номера за ночь: от 3000 рублей
Парковка: бесплатная
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Изборск
Сюда следует отправиться желающим увидеть старинные оборонительные сооружения в состоянии «как есть». Редкий для России случай: давно покинутая людьми крепость XIV века сохранилась не фрагментарно, а почти в полной конфигурации — насколько это можно требовать от руин с элементами современной микрореставрации. Башни, стены и даже отчасти подземелья — секретный ход к родникам на случай осады — доступны для индивидуального осмотра.
Атмосферности Изборску добавляют милые детали. Так, например, к крепости ведёт Печорская улица, небольшой участок которой оформили под старину. Здесь булыжная мостовая, винтажные фонари и дома соответствующей архитектуры — полное ощущение, что внезапно оказался в патриархальном купеческом прошлом.
Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск»
Адрес: Псковская область, Печорский район, дер. Изборск, ул. Печорская, 39
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, суббота — с 9:00 до 20:00
Стоимость билета: от 100 рублей
Но не зря музей-заповедник называется ещё и природным. Округа Изборска живописна и славится подземными источниками. Самый знаменитый из них — Словенские ключи, или, как их ещё иногда обозначают, ключи Двенадцати апостолов, — известен с XVII века.
Зрелище любопытное: потоки воды с шумом выходят из горы, разбиваются известковыми пластами на миниатюрные каскады водопадов и снова собираются воедино в реку. Словенские ключи считаются православной святыней, им приписывают чудодейственные свойства: один источник дарит бодрость, второй — мудрость, третий наделяет отвагой и так далее. При этом пить сырую воду не рекомендуется, но туристов предупреждение обычно не останавливает.
Ещё одна загадочная локация Изборска — Труворово городище. Высокий (почти 50 метров) мыс с крутыми склонами на берегу небесно-голубого озера Городищенского — напоминание об укреплённом поселении славян-кривичей, возникшем на рубеже VI–VII веков. По легенде, именно отсюда пошла русская государственность, когда Рюрик оставил княжить своего брата Трувора, а сам отправился в Новгород.
Сейчас на треугольной плоской вершине находится только церковь Николы XVII века, но в окружающем ландшафте без труда читаются очертания древнего города-крепости. Энергетика мощная, виды отменные.
Где остановиться и вкусно поесть в Изборске
Трапезная «Изборск-Парк»
Адрес: Псковская область, Печорский район, дер. Изборск, ул. Печорская, 43 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00
Средний чек: 600–800 рублей
Гостиничный комплекс «Изборск»
Адрес: Псковская область, Печорский район, дер. Изборск, ул. Печорская, 13
Цена номера за ночь: от 2185 рублей
Парковка: бесплатная
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Свято-Успенский Псково-Печёрский монастырь
Это тоже настоящая крепость, форпост России буквально на границе с Эстонией — до международного пункта пропуска можно дойти пешком всего за полчаса. Как и в случае с псковским кромом, сначала советуем сделать круг на машине вдоль стен обители, чтобы оценить массивные, грозные башни и затейливый рельеф, в который искусно вписаны оборонительные сооружения.
Примечательный факт: за всю свою историю, с XV века, знаменитый мужской монастырь ни на один день не закрывался и действует до сих пор. Здесь большая, нарядная и ухоженная территория. Но самое интересное скрыто под землёй: комплекс сакральных пещер («богом зданных») в отложениях песчаника, которые используются и для богослужений, и для погребения. И внутрь пускают экскурсионные группы! Температура в галереях круглый год держится на уровне 5–10 градусов, поэтому захватите тёплые вещи. И приготовьтесь к очень непривычным, почти мистическим ощущениям, ведь изучать ходы придётся в темноте, освещая путь маленькой церковной свечой.
Свято-Успенский Псково-Печёрский монастырь
Адрес: Псковская область, г. Печоры, ул. Международная, 5
Режим работы: ежедневно с начала утреннего богослужения и до окончания вечернего; посещение пещер — по предварительной записи с 9:00 до 16:00, группа из одиночных паломников набирается ежедневно в 12:00, а по воскресеньям и праздникам — в 13:00
Стоимость билета: добровольное пожертвование
Где остановиться и вкусно поесть в Печорах
Кафе «Несвятые святые»
Адрес: Псковская область, Печорский район, г. Печоры, Октябрьская площадь, 8 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
Средний чек: 800–1000 рублей
Отель «Сова»
Адрес: Псковская область, Печорский район, г. Печоры, Псковское шоссе, 10
Цена номера за ночь: от 2450 рублей
Парковка: бесплатная
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«Рекомендую заглянуть в очень атмосферный магазинчик в здании консистории кремля, где в изобилии представлены работы псковских мастеров и ремесленников: авторские игрушки, изразцы, берестяные поделки, ювелирные украшения из серебра, меди, латуни и малахита, глиняные изделия с молочным обжигом и многое другое.
Обратите внимание на символы города — знаменитую промысловую рыбку снеток в керамике или дереве и кота Барсика. Дело в том, что барс изображён на гербе Пскова. Но там зверь грозный, а Барсик — милый и обаятельный. Кстати, на втором этаже консистории работает интересная выставка быта прошлого с шикарной коллекцией оловянных солдатиков — можно совместить осмотр с покупкой сувениров.
Поклонникам локальных деликатесов советую присмотреться к крафтовым сыровяленым колбасам и мясу Casa de carne из Гдова. И не беда, если вдруг не получится заехать в фирменный магазин, — компания отправляет продукцию по всей России».
Магазин псковских сувениров Avec Plaisir
Адрес: г. Псков, ул. Кремль, 6 (консистория)
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Фирменный магазин Casa de carne
Адрес: г. Гдов, ул. Ленина, 18а
Режим работы: пн.–сб. с 9:00 до 16:00
На знакомство с Псковской областью лучше выделить выходные целиком — расстояния между достопримечательностями приличные, и в каждом из интересных мест обычно хочется задержаться подольше, ведь осмотреть их на бегу не получится. Поэтому закладывайте как минимум две ночёвки. В таком случае примерные расходы составят:
- топливо в обе стороны с учётом локальных разъездов — 7000 рублей;
- двухместный номер на двое суток — около 8000–9000 рублей;
- питание на три дня — порядка 9000–10 000 рублей.
В сумме — 24 000–26 000 рублей. Траты на сувениры и билеты в музеи добавляйте в смету отдельно по своему усмотрению.
Чтобы вам было удобно ориентироваться в Пскове и его окрестностях, мы собрали все точки из текста на одной карте.