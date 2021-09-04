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На Авто.ру продают «Волгу» за 2,35 миллиона рублей. В ней 1150 сил

Благодаря новому мотору седан способен обогнать Porsche 911
Новости
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68

Необычная версия седана ГАЗ-31105 «Волга» появилась в продаже на Авто.ру. Владелец оценил четырёх­дверку в 2 350 000 рублей. Дело в том, что седан пережил серьёзные доработки по части силового агрегата и шасси. По данным продавца, до 100 км﻿/﻿ч эта «Волга» разгоняется за 3,7 секунды, то есть способна обогнать некоторые версии Porsche 911.

  • Экстремальные для российского седана показатели «Волге» обеспечивает новый двигатель. Вместо штатного мотора она укомп­лектована рядной японской «шестёркой» 2JZ-GTE с наддувом от Garrett. Помимо турбины, двигатель оснастили ещё и кастомными распред­валами, доработанной топливной системой и впрыском метанола.
  • Мотор развивает 1150 л.с. и 1200 Нм крутящего момента, но, по словам продавца, для повсе­дневной эксплуатации его отдачу можно ограничить 850 силами. Работает мотор вместе с усиленным «автоматом», происхож­дение которого не уточняется.
  • Помимо силовой установки, «Волге» усовершен­ствовали ещё и заднюю подвеску, превратив её в независимую при помощи компонентов от Toyota Mark II X110. Со слов продавца, все изменения в конструкцию узаконены.
  • В салоне седана установлены спортивный руль Momo и гоночные кресла-«ковши» Bride с много­точечными ремнями безопасности.
  • До 100 км/ч необычная «Волга» ускоряется за 3,7 секунды (Porsche 911 Carrera делает то же самое за 4,2 секунды), от 100 до 200 км﻿/﻿ч — за 5,7 секунды. С момента постройки автомобиль проехал лишь 3000 километров.

Это не самая дорогая «Волга» из тех, что продавались на Авто.ру. К примеру, в июле нынешнего года на продажу был выставлен седан ГАЗ-31029 1993 года выпуска, за который просили 8 миллионов рублей. Объяснялось это минимальным пробегом — седан проехал лишь 10 километров.

Купили бы себе такую «Волгу»?

Да, это очень круто
Как «Волгу» ни дорабатывай, она останется «Волгой»

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#Найдено на Авто.ру#ГАЗ#31105 «Волга»
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Комментарии
Комментарии68
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4 сентября 2021
сколько не дорабатывай - говном росейский автопром , быть не перестанет
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4 сентября 2021
Держи в курсе.
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6 сентября 2021
Вы так ни х и не поняли от Волги там остался только кузов глаза разуйте умники недоделанные
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1
4 сентября 2021
Превратили в TVR Cerbera Speed 12. Я бы посмотрел на реакцию британцев.
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4 сентября 2021
этому чуваку бабло девать некуда ? ну сколхозил конструктор, который всего 3 т км еще проехал, на 4-ой тысяче развалится прямо на ходу..., даже даром это изобретение не надо !!!
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4 сентября 2021
Сколхозил?
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4 сентября 2021
JZ развалится? Твой кредитный солярис развалится лет на 20 раньше этого мотора.
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1
4 сентября 2021
Красава
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4 сентября 2021
очень круто! молодчага! побольше бы таких людей! и поменьше говна!!!)))
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4 сентября 2021
Слипер чистой воды. Шикарно
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4 сентября 2021
Такой мощный мотор не выдержит КПП, потом полетит задний мост, и вся ходовая посыпется. Вечный ремонт.
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4 сентября 2021
И тебя ни разу не смутило, что с таким мощным мотором стоит родная коробка от этого движка и кастомный задний мост? Ты хотя-бы прочитай и посмотри, прежде, чем хрень писать.
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2
5 сентября 2021
Волк в шкуре овцы, это всегда круто!!! Дал и ушёл)<br />P. S. Волга конечно не похожа на овцу, но её кузов настолько устарел морально, что других слов на ум не приходит. Хотя в своё время это был шикарный авто и возил многих толстосумов.
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5 сентября 2021
31105 выпускалась с 2003 года, ни каких толстосумов она не возила, в лучшем случае низкосортных провинциальных чиновников. Все, как ты выразился, толстосумы уже как 10 лет к этому времени ездили на премиальных немцах
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6 сентября 2021
Да и тех то возила не 105 а 102-я
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6 сентября 2021
ЕДУТ ДО СИХ ПОР, И УС НЕ ДУЮТ. НА ТО ОНИ И ТОЛСТОСУМЫ.ТЯЖКИЙ ТРУД И БАБЛА ДОХРЕНА.
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5 сентября 2021
Мощно,круто,без колхоза! Респектище дружище!
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5 сентября 2021
Хороший Аппарат !
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6 сентября 2021
ДЕРЬМО, ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ.
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5 сентября 2021
Лучше бы на базе 24 сделали ,а 31 не то ни се
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5 сентября 2021
Лучше бы пенсионерам раздали . А то 1150л.с. , а народ нищает . И дерево с металлом подорожали в три раза . Нет , в четыре .
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5 сентября 2021
Идиот, почему продавец должен отдавать свои деньги пенсионерам? Сам отдай свои лучше
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5 сентября 2021
а где разгоняться до10,я вот в городе живу,маленьком,рязань и до 100 не каждый день разгоняю.сь,а с этим эеземпляром,что сказать ,понты,дороже денег!!
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6 сентября 2021
Очень крутой проэкт получился удачи в следующих начинаниях!!!
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6 сентября 2021
Мне интересно, ходовую и кпп тоже переделали? В связи с заявленной мощностью двигателя, она просто не актуальна!
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6 сентября 2021
Читай внимательно статью
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6 сентября 2021
А почитать или просто даже фото посмотреть - не судьба?
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6 сентября 2021
все 1150 лс в ПТС? ))))
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6 сентября 2021
какой то хач мобиль. кто её узаконит . всё враки. а запчасти по ходу с разборок брали.выложите фото птс чтобы говорить о чуде а не о бреде
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6 сентября 2021
Волга без этих гавняных корчеваний лучше, чем с ними
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6 сентября 2021
Изменения узаконены)) 1к сил в птс, удачи с налогом)
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6 сентября 2021
Заезды были с ней на ютубе у Менеджера Антона на канале
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6 сентября 2021
Шкода А7 4х4 stege 3, выезжает из 0-100 за 3,5 секунд, лошадей меньше в разы.
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7 сентября 2021
Во-первых вес, полный привод с задним не путай , ну и 2JZ легендарному скоро 30 лет уже будет, технологии не стоят на месте
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7 сентября 2021
Повседневная машина с каркасом:) а что, удобно же!<br />В целом очень интересный автомобиль.
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7 сентября 2021
Кузов всё портит, родом из 60х годов, а так, отличная машина
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7 сентября 2021
уверен, что никакие 3.7 до сотни она не едет. Все эти 110500сил на заднем приводе ещё нужно реализовать, был бы полный, то ещё как то... Да и по той резине, что на фото понятно, что чудо это никуда не едет быстрее 5.0-5.5. А Порша она возможно скушает только на милю, но точно не на квотер, пока Волга словит зацеп - Поршак уже будет в середине дистанции...
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8 сентября 2021
Видео посмотри на ютубе!! Где участвует в гонках
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7 сентября 2021
Самое что смешное, с нашими законами эта волга не имеет права выезжать на дороги. Не сможет получить тех осмотр, а значит и осаго будет не действительно. Покупаешь себе кусок железа за 2млн и смотришь на него:))
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8 сентября 2021
Осаго без тех осмотра сейчас
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8 сентября 2021
Мне очень интересно, там в птс 1150 лс? как это изобретение встанет на учёт и скорее всего она все свои 3000 км проехала только боком
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9 сентября 2021
в птс 280 или 320, как карта ляжет)
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8 сентября 2021
Какие же злые люди. Проект достойный. Кому нужно будет, купит без лишних вопросов.
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1
8 сентября 2021
Машина для трека! Оформлять зачем.))
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9 сентября 2021
А почему не взять Марк 2 и доработать. Зачем такой гемор? Ладно бы кузов легендарный от 21 Волги, а тут....
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9 сентября 2021
А кроме Марк 2 других машин не существует ?
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13 сентября 2021
тут смысл комента, поныть, не более)
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9 сентября 2021
Простите 24 кузов лучше
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9 сентября 2021
Какая там безопасность, для такого мотора? Убиться на такой как нечего делать
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10 сентября 2021
Согласен, мотор не меняет авто. Даже на 05 Волге более чем сто на трассе вызывает сомнения и ужасть..
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12 сентября 2021
Когда авто в состоянии металлолома - да. У меня 3102, идёт 180+ как по рельсам, не шелохнется. Следить надо за автомобилем.
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2
14 сентября 2021
Убиться апсетенувванной можно
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9 сентября 2021
Какие в ПТС 1050 лс? В ПТС вносят мощность двигателя, в япии, что 1 джей, что 2, шли 280 лс, для асашай 2 джей вроде 320 шел. Учите нафиг матчасть. По теме: волгу классную парень сделал, перфекционист. У самого 2410 с 1 джеем гте и на r154. Такие тачки дарят кучу эмоций, жаль ездить некогда, выгоняю 2-3 раза за сезон, чтоб стройматериал на участок отвезти)))
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9 сентября 2021
Уважаемый автор, спасибо за материал, это супер!
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11 сентября 2021
Это какой должен быть зацеп, что бы 3.7 показать?
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13 сентября 2021
ну там и колесо широкое стоит)
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13 сентября 2021
На таком говне пускай сам ездит, за 2.3ляма можно получше найти.
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13 сентября 2021
а он предложил разве вам поездить на ней? оО
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14 сентября 2021
да трындят они больше и про мощность и про разгон,<br />как не дорабатывай а таких показателей не снять и опять же,на такой брычке страшно ввалить то будет,и с доработанной подвеской.
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14 сентября 2021
Не понимаю смысла такого тюнинга. Если бы его сделала тюнинг-ателье показать, что и с такой могут работать, то это логично. Это реклама. Или для бронированного вариант, т.к. вес сильно увеличится, а скорость и маневренность все равно нужны. Но делать тюнинг на машине, на которой аэродинамика скажем прямо г...о. И эта машина в принципе не предназначена для гонок. Тем более, что для обычной езды ей нужно как-то ограничить 300 л.с. Как говорил мой препод в МАМИ: горшок с ручкой внутри. Логики не вижу в принципе. Для подобной переделки можно было взять Весту или ВАЗ-2112, Приору, Калину. На худой конец найти раритетный Москвич 2141, если так уж нужно было именно российское авто. Но не седан в принципе и Волгу в частности. Или лавры чувака с ЗиЛом покоя не дают?
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16 сентября 2021
Уважаемый, признайтесь, вы никогда в жизни не видели Марки и Турики, раз считаете, что запчасти от них хорошо подойдут на Весту или Москвич?
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16 сентября 2021
Почему у нас такие злые люди? Вкорячишь джейзет в 24, начнётся &quot;Уууужыс, всёиспортиил! Япономотор в советскай класеке! ууу!&quot; Строишь машину тех лет, в которую вполне можно устанавливать такой мотор: &quot;Лучшы бы Мрак или Торек взял, Лолга лучшы не станит, ууу!&quot; Человек сделал отличный автомобиль, красиво, качественно и как ему этого хочется. Нет бы похвалить его? При том не просто сделал, но и вписал все изменения в ПТС, что говорит о том, что он порядочный.
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3
30 сентября 2021
Порядочный
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12 марта 2026
У моего папы была рабочая волга газ-3102, с двигателем 333 лс, салон не помню какой, с рацией от центра нижнего до Павлова 20 мин, номер о003оо52
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