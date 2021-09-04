На Авто.ру продают «Волгу» за 2,35 миллиона рублей. В ней 1150 сил

Необычная версия седана ГАЗ-31105 «Волга» появилась в продаже на Авто.ру. Владелец оценил четырёхдверку в 2 350 000 рублей. Дело в том, что седан пережил серьёзные доработки по части силового агрегата и шасси. По данным продавца, до 100 км/ч эта «Волга» разгоняется за 3,7 секунды, то есть способна обогнать некоторые версии Porsche 911.
- Экстремальные для российского седана показатели «Волге» обеспечивает новый двигатель. Вместо штатного мотора она укомплектована рядной японской «шестёркой» 2JZ-GTE с наддувом от Garrett. Помимо турбины, двигатель оснастили ещё и кастомными распредвалами, доработанной топливной системой и впрыском метанола.
- Мотор развивает 1150 л.с. и 1200 Нм крутящего момента, но, по словам продавца, для повседневной эксплуатации его отдачу можно ограничить 850 силами. Работает мотор вместе с усиленным «автоматом», происхождение которого не уточняется.
- Помимо силовой установки, «Волге» усовершенствовали ещё и заднюю подвеску, превратив её в независимую при помощи компонентов от Toyota Mark II X110. Со слов продавца, все изменения в конструкцию узаконены.
- В салоне седана установлены спортивный руль Momo и гоночные кресла-«ковши» Bride с многоточечными ремнями безопасности.
- До 100 км/ч необычная «Волга» ускоряется за 3,7 секунды (Porsche 911 Carrera делает то же самое за 4,2 секунды), от 100 до 200 км/ч — за 5,7 секунды. С момента постройки автомобиль проехал лишь 3000 километров.
Это не самая дорогая «Волга» из тех, что продавались на Авто.ру. К примеру, в июле нынешнего года на продажу был выставлен седан ГАЗ-31029 1993 года выпуска, за который просили 8 миллионов рублей. Объяснялось это минимальным пробегом — седан проехал лишь 10 километров.
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Как «Волгу» ни дорабатывай, она останется «Волгой»
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