На Авто.ру продают «Волгу» за 2,35 миллиона рублей. В ней 1150 сил

Экстремальные для российского седана показатели «Волге» обеспечивает новый двигатель. Вместо штатного мотора она укомп­лектована рядной японской «шестёркой» 2JZ-GTE с наддувом от Garrett. Помимо турбины, двигатель оснастили ещё и кастомными распред­валами, доработанной топливной системой и впрыском метанола.

Мотор развивает 1150 л.с. и 1200 Нм крутящего момента, но, по словам продавца, для повсе­дневной эксплуатации его отдачу можно ограничить 850 силами. Работает мотор вместе с усиленным «автоматом», происхож­дение которого не уточняется.

Помимо силовой установки, «Волге» усовершен­ствовали ещё и заднюю подвеску, превратив её в независимую при помощи компонентов от Toyota Mark II X110. Со слов продавца, все изменения в конструкцию узаконены.

В салоне седана установлены спортивный руль Momo и гоночные кресла-«ковши» Bride с много­точечными ремнями безопасности.

До 100 км/ч необычная «Волга» ускоряется за 3,7 секунды (Porsche 911 Carrera делает то же самое за 4,2 секунды), от 100 до 200 км﻿/﻿ч — за 5,7 секунды. С момента постройки автомобиль проехал лишь 3000 километров.

Это не самая дорогая «Волга» из тех, что продавались на Авто.ру. К примеру, в июле нынешнего года на продажу был выставлен седан ГАЗ-31029 1993 года выпуска, за который просили 8 миллионов рублей. Объяснялось это минимальным пробегом — седан проехал лишь 10 километров.