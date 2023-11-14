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Рестомод Toyota Land Cruiser FJ40 с американским V8 выставили на аукцион

Внедорожник полностью перестроен, но энтузиазма у покупателей пока не вызывает
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Полностью перестроенный, но сохранивший оригинальную внешность внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 образца 1968 года оценили в 10 тысяч долларов. Такова сейчас максимальная ставка за рестомод на торгах онлайн-аукциона Bring a Trailer. При этом до конца торгов ещё около недели, так что не исключено, автомобиль несколько подорожает.

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  • В процессе реставрации кузов внедорожника перекрасили в светло-голубой цвет и снабдили каркасом безопасности, на который натягивается тканевый верх. В салоне появились новые ковшеобразные кресла, рулевое колесо и приборы.
  • Подвеску пересобрали с применением амортизаторов Rancho, все колёса получили дисковые тормоза, а рулевой механизм снабдили гидроусилителем. Внедорожник «обут» в 18-дюймовые колёса Moto Metal с 35-дюймовыми покрышками Americus Rugged.
  • В движение рестомод приводится 5,7-литровым V8 от Chevrolet в сочетании с четырёхдиапазонным «автоматом» и раздаточной коробкой. Не уточняются ни отдача двигателя, ни общий пробег внедорожника.

Сама Toyota использовала внедорожник тех же времён для строительства экстремального концепта FJ Bruiser, показанного на шоу SEMA. Пикап с 42-дюймовыми колёсами был оснащён двигателем от гоночных прототипов Toyota и гусеницей под днищем для повышения проходимости.

Купили бы себе такое?

Да, машинка должна быть очень весёлой
Нет, предпочитаю классические решения

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#Аукционы#Внедорожники#Рестомоды#Toyota#Land Cruiser
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