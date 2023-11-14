Рестомод Toyota Land Cruiser FJ40 с американским V8 выставили на аукцион

Полностью перестроенный, но сохранивший оригинальную внешность внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 образца 1968 года оценили в 10 тысяч долларов. Такова сейчас максимальная ставка за рестомод на торгах онлайн-аукциона Bring a Trailer. При этом до конца торгов ещё около недели, так что не исключено, автомобиль несколько подорожает.