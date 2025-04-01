За стоимость отделки для Bugatti Tourbillon можно купить ещё один суперкар

Обнародована стоимость некоторых опций для гиперкара Bugatti Tourbillon. В распоряжении издания Supercar Blog оказался список персонализирующих доработок, заказанных для одного из серийных экземпляров. К примеру, отделка кузова под названием Matt Vermillon Carbon оценена в 360 тысяч долларов, что сопоставимо со стоимостью Ferrari 296.
- Среди опций для внешней отделки Tourbillon упомянуты стеклянная крыша за 75 тысяч долларов, чернёные выхлопные патрубки за 15 тысяч и двухцветные колёсные диски за 20 тысяч долларов. Красный логотип на антикрыле добавляет к цене гиперкара ещё 15 тысяч.
- Наиболее дорогостоящим элементом оформления интерьера стала кастомизированная приборная панель. В общей сложности её отделка оценена в 65 тысяч долларов. Вышивка на подголовниках стоит 10 тысяч — в случае с этим Tourbillon был выбран фирменный силуэт слона. Ещё 15 тысяч покупатель гиперкара заплатит за расширенный пакет карбоновой отделки. Наконец, набор багажных сумок обойдётся в 35 тысяч долларов.
- В общей сложности для Tourbillon заказано опций на сумму около миллиона долларов.
Сама компания на данный момент официально рассказывала только об одном опциональном пакете. Называется он Equipe Pur Sang, а основным его элементом является выхлопная система с восемью патрубками. Оценили этот пакет в 240 тысяч долларов.
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