За стоимость отделки для Bugatti Tourbillon можно купить ещё один суперкар

стеклянная крыша за 75 тысяч долларов, чернёные выхлопные патрубки за 15 тысяч и двухцветные колёсные диски за 20 тысяч долларов. Красный логотип на антикрыле добавляет к цене гиперкара ещё 15 тысяч.

Наиболее дорогостоящим элементом оформления интерьера стала кастомизированная приборная панель. В общей сложности её отделка оценена в 65 тысяч долларов. Вышивка на подголовниках стоит 10 тысяч — в случае с этим Tourbillon был выбран фирменный силуэт слона. Ещё 15 тысяч покупатель гиперкара заплатит за расширенный пакет карбоновой отделки. Наконец, набор багажных сумок обойдётся в 35 тысяч долларов.