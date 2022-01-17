За 84-летний автобус заплатили 100 миллионов рублей. Это рекордная сумма в истории модели

На аукционе Mecum завершились торги за необычный лот — экскурсионный автобус White Model 706, построенный в 1936 году для Йеллоустоунского природного парка. При начальной ставке 150 тысяч долларов аукционисты ожидали выручить за раритет от 350 до 500 тысяч, но в итоге покупатель выложил за автобус 1,3 миллиона долларов. Это самая крупная сумма, которую когда-либо выкладывали за машины компании White.
- Всего компания White построила около полутысячи таких автобусов, 98 из которых приобрёл парк Йеллоустоуна и ещё 35 — Национальный парк Глейшер в штате Монтана. При этом автобусы для Йеллоустоуна красились в фирменный жёлтый цвет, а для Глейшера — в красный, но этот экземпляр получил неоригинальный оттенок кузова в процессе реставрации.
- Дополнительно парковые туристические автобусы оснащались съёмным брезентовым верхом, за установку которого отвечала фирма Bender Body.
- Выставленный аукционом на продажу автобус был построен 363‑м по счёту. Он вмещает 17 человек, оснащён рядной «шестёркой» объёмом 5,2 литра и полностью на ходу.
- 33 автобуса из партии, изготовленной почти 90 лет назад для парка Глейшер, до сих пор эксплуатируются. В 1989 году их серьёзно модернизировали, снабдив новыми двигателями с автоматическими коробками, современной подвеской и тормозами, а также гидроусилителями руля.
В начале января был установлен ещё один рекорд цены для конкретной модели: на онлайн-площадке Bring a Trailer торги за Porsche Carrera GT с небольшим пробегом достигли отметки 1 902 000 долларов.
Автобус за 100 миллионов — у вас это в голове укладывается?
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