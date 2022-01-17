За 84-летний автобус заплатили 100 миллионов рублей. Это рекордная сумма в истории модели

На аукционе Mecum завершились торги за необычный лот — экскурсионный автобус White Model 706, построенный в 1936 году для Йеллоустоунского природного парка. При начальной ставке 150 тысяч долларов аукционисты ожидали выручить за раритет от 350 до 500 тысяч, но в итоге покупатель выложил за автобус 1,3 миллиона долларов. Это самая крупная сумма, которую когда-либо выкладывали за машины компании White.