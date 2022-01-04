За внедорожник Toyota 2013 года заплатили втрое дороже нового

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги по внедорожнику Toyota FJ Cruiser выпуска 2013 года. Покупатель выложил за автомобиль 81,5 тысячи долларов (чуть более 6 миллионов рублей). Это примерно втрое больше цены аналогичной новой модели в начале 2010-х и выше стоимости нового Toyota Land Cruiser 300 в России, а новый Lexus LX обошёлся бы покупателю внедорожника в США всего на 5,5 тысячи долларов дороже.