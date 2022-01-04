За внедорожник Toyota 2013 года заплатили втрое дороже нового

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги по внедорожнику Toyota FJ Cruiser выпуска 2013 года. Покупатель выложил за автомобиль 81,5 тысячи долларов (чуть более 6 миллионов рублей). Это примерно втрое больше цены аналогичной новой модели в начале 2010-х и выше стоимости нового Toyota Land Cruiser 300 в России, а новый Lexus LX обошёлся бы покупателю внедорожника в США всего на 5,5 тысячи долларов дороже.
- Такая высокая стоимость этого конкретного экземпляра объясняется не только резко выросшим за последний год спросом на классические автомобили. Дело в том, что за всю свою жизнь внедорожник проехал лишь 63 мили (101 километр), так что вполне может считаться «капсулой времени». Кроме того, Toyota FJ Cruiser ни разу не попадал в аварии.
- Наконец, именно этот автомобиль выпущен в богатой комплектации, которая включает в себя «комфортный» и «внедорожный» опциональные пакеты. В списке оснащения значатся, к примеру, стереосистема, круиз-контроль, дисплей камеры заднего вида во внутрисалонном зеркале, 17-дюймовые колёсные диски и пороги. FJ Cruiser также укомплектован блокировкой заднего дифференциала, амортизаторами Bilstein в подвеске, блоком дополнительных приборов в салоне и трекшн-контролем.
- В движение внедорожник приводится 4,0-литровым V6, который развивает 260 л.с. и 367 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатым «автоматом» и двухдиапазонной раздаточной коробкой.
В июне прошлого года сообщалось, что на вторичном рынке США цены на подержанные японские автомобили демонстрируют уверенный рост. Среди наиболее быстро дорожающих моделей назвали Nissan Skyline GT-R R33, Datsun 280ZX и Toyota Supra. При этом в сентябре аналитики подсчитали, что FJ Cruiser с 2014 года, когда завершилось производство внедорожника, подорожал более чем вдвое.
Выбрали бы такой FJ Cruiser или новый Land Cruiser 300?
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