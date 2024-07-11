Самодельный бразильский спорткар из 1970-х продали за 6 тысяч долларов

На аукционе Bring a Trailer завершились торги за малоизвестное купе L'Automobile Ventura, разработанное в Бразилии в середине 1970-х. Продавали его и как готовый автомобиль, и как набор для самостоятельной сборки. Проданный экземпляр появился на свет последним способом и сейчас находится не в лучшем состоянии. Возможно, именно поэтому его продали всего за 6 тысяч долларов (530 тысяч рублей).