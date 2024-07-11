Самодельный бразильский спорткар из 1970-х продали за 6 тысяч долларов

На аукционе Bring a Trailer завершились торги за малоизвестное купе L'Automobile Ventura, разработанное в Бразилии в середине 1970-х. Продавали его и как готовый автомобиль, и как набор для самостоятельной сборки. Проданный экземпляр появился на свет последним способом и сейчас находится не в лучшем состоянии. Возможно, именно поэтому его продали всего за 6 тысяч долларов (530 тысяч рублей).
- Ventura была разработана компанией L'Automobile Distribuidora de Veículos Ltda в ситуации, когда бразильский рынок испытывал дефицит недорогих моделей. Купе базировалось на компонентах Volkswagen, которых тогда в стране было в избытке, и имело стеклопластиковый кузов с необычным для того времени дизайном. Несмотря на надёжные двигатели и относительную доступность, особым спросом спорткар не пользовался — соответственно, Ventura может считаться редкой моделью.
- Выставленный на продажу экземпляр оснащён 1,6-литровым «оппозитником» Volkswagen в сочетании с четырёхступенчатой «механикой». Купе располагает 14-дюймовыми дисками, спортивными креслами и кассетной магнитолой. При этом автомобиль нуждается в длительном восстановлении. К примеру, подвеска и тормоза требуют профилактики, стеклопластиковые элементы кузова потрескались, а на металлических деталях имеется ржавчина.
Время от времени на аукционах появляется ещё одна модель, имеющая аналогичное происхождение — Bianco S, которая, как и Ventura, разработана в Бразилии в 1970-х на агрегатах Volkswagen и комплектовалась тем же силовым агрегатом.
Купили бы редкий автомобиль под восстановление?
Да, люблю с железяками возиться
Если только очень недорого и что-то знакомое
Нет, эти игры во взрослые конструкторы не по мне
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